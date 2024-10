Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un grupo de 35 funcionarios del Senado estarían percibiendo sueldos brutos que van desde los $10 millones hasta los $17 millones, cifras que superan el futuro salario del próximo Presidente de Chile, estimado en $10,2 millones. Ante esta situación, Karol Cariola, presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, solicitó información sobre los sueldos de los empleados de la corporación. Cariola mencionó que aunque no ha analizado personalmente los sueldos en la Cámara Baja, considera esencial conocer esta información. Además, expresó que no ve inconvenientes en debatir si es razonable que los funcionarios del Congreso ganen más que el Presidente o su sucesor, siempre y cuando los salarios estén justificados en relación con la labor desempeñada. Por su parte, el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, encargado de presidir la comisión que fija las remuneraciones de altas autoridades del Estado, explicó que la labor de la comisión no incluye a los funcionarios del Senado. En este contexto, la diputada Cariola planteó la posibilidad de que esta comisión también revise los ingresos de los empleados del Congreso.