La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió a dar respuesta a la solicitud de renuncia de la directora administrativa de La Moneda, Antonia Rozas, que fue interpuesta por la Asociación Nacional de Funcionarios de la Presidencia.

Lo anterior tras la muerte por afección cardiaca del funcionario Hugo Morales Lobos, quien se desempeñaba como gasfíter desde mayo de 2023.

La ministra partió reiterando sus sentidas condolencias para los familiares, amigos, cercanos y compañeros de labores del trabajador recientemente fallecido.

Tras esto aseguró que, luego del lamentable deceso de Hugo Morales, se están llevando a cabo distintas diligencias en conjunto con la Seremi de Salud y la Inspección del Trabajo, además de iniciar un Sumario Administrativo para esclarecer en la totalidad los hechos.

“Aquí hay que ver no solo el caso en particular, sino que también el cómo mejorar los espacios de trabajo y de diálogo para abordar distintas situaciones que son de carácter laboral”, comentó la Vocera.

“Nosotros tenemos una legislación frente a las denuncias. De hecho, promulgamos hace muy poquito la ley Karin, que también se está ocupando cuando hay denuncia. Estas denuncias se tienen que procesar, lo que implica sumarios administrativos, investigaciones sumarias y, por lo tanto, lo que corresponde es avanzar para que cada vez existan menos casos de acoso, abuso laboral, etc”, agregó.

Denuncia de funcionarios

Sobre la solicitud de renuncia de Antonia Rozas a la administración de La Moneda, la secretaria de Estado señaló que entiende perfectamente el requerimiento -en el contexto de los hechos-, pero que no es una evaluación que le corresponda realizar sin antes esperar el resultado de las investigaciones en curso.

“Entiendo la pregunta que se me hace, pero lo que yo puedo informar es lo que la Dirección de Administración de La Moneda ha informado oficialmente respecto a las medidas adoptadas para este caso. El resto, obviamente, es parte del diálogo que hay que siempre reforzar”, agregó.

“Eso no es una evaluación que me corresponda a mí. Yo lo que le puedo señalar hasta el momento es del sumario administrativo, además de todas las diligencias que se han hecho y se seguirán haciendo para abordar no solo este caso”, concluyó.