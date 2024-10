Ante la demora en la elección de un nuevo contralor, y cuando Dorothy Pérez asoma como la principal candidata del Ejecutivo, el excontralor, Jorge Bermúdez, le “quitó el piso” a su actual subrogante en el cargo. En concreto, cuestionó la calidad ética de Pérez, quien de ser electa, asumiría por ocho años.

Continúan las dudas por quién será el próximo cabecilla de Contraloría, esto cuando se cumplen 288 días de la subrogancia de Dorothy Pérez en el cargo, la más extensa en la historia del organismo.

Desde el Gobierno, en tanto, han puesto paños fríos a la situación, confiando en la actual administración Pérez y asegurando que están a la espera de concretar un nombre que logre “amplio acuerdo”.

Ahora, quien fuese el último contralor, Jorge Bermúdez, en conversación con Radio Infinita, descartó que Pérez fuese aquel nombre, advirtiendo que “quise sacarla y la Corte me dijo que no”.

“¿Por qué cree usted que la saqué? ¿O quise sacarla y la Corte me dijo que no? Esta no es una cuestión de simpatía o falta de simpatía, este es un problema de comunidad o no de valores éticos, y eso fue lo que ocurrió”, cuestionó.

Así, el actual académico PUCV advirtió que la subrogante no cumple con estándares éticos, recalcando la importancia del cargo y considerando que el cargo de contralor dura ocho años, o sea, tres gobiernos.