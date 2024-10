La encuesta de victimización realizada por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile reveló que un preocupante 59,6% de los locales chilenos fueron víctimas de delitos en el primer semestre del 2024. El estudio abarcó a 1.208 establecimientos en diversas ciudades, destacando que el sector de retail es el más afectado con una tasa del 90,8%. Los delitos más recurrentes incluyen el hurto hormiga, daños materiales y robos diversos, con un alto porcentaje de locales que no obtuvieron los resultados esperados al denunciar. En respuesta, los comercios han implementado en promedio 7 medidas de seguridad y el 43% ha aumentado dichas medidas en lo que va del año.

La encuesta de victimización que fue elaborada por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) reveló que, durante el primer semestre del 2024, un 59,6% de los locales chilenos fueron víctima de algún delito.

El estudio se realizó entre el 22 de julio y 21 de agosto de 2024 a 1.208 establecimientos de Iquique, Antofagasta, Viña del Mar-Valparaíso, Gran Santiago, Concepción, Talcahuano, Temuco y Puerto Montt.

Por rubro, el retail es el más victimizado con una tasa de 90,8%, seguido por Minoristas con un 59,4%; Compra y Venta de Automóviles, Empresas de Logística y Estaciones de Servicio con un 65,6%; y Hoteles y Restoranes con una tasa de victimización de un 52,9%.

Delitos, denuncias y medidas

Sobre los delitos con mayor concurrencia se encuentran el hurto hormiga (27,3%), daños materiales a locales (24,7%), robo de accesorios de vehículo comercial (12,7%), delito económico (11,2%), robo de mercancía en ruta (7,1%), robo con violencia (5,7%) y robo de vehículos de uso comercial (4,3%).

Ahora bien, al momento de dar a conocer a las autoridades estos delitos, la encuesta relevó que de aquellos que denunciaron al menos una vez, frente a la pregunta sobre si obtuvieron o no los resultados que esperaban, un 82,1% aseguró que no y solo un 11,1% respondió afirmativamente.

Las principales barreras que frenan las denuncias se relacionan con que no se confía en la eficacia de la denuncia (66,1%), por ser un robo de bajo monto (47,7%) y por ser un trámite engorroso (45,5%). Luego le sigue que no denuncian por no tener pruebas (25%) y por falta de tiempo (25,6%).

Frente a esta situación, los locales consultados aseguraron que tienen en promedio 7 medidas de seguridad implementadas y un 43% de los encuestados aumentó sus medidas de seguridad en el primer semestre de este año. Cámaras de seguridad, reducción de manejo de efectivo en tienda, rejas exteriores, rediseño del local, alarmas y coordinación con los vecinos son las medidas más utilizadas.

Impresiones de las autoridades

Al respecto, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), señaló que los resultados de esta nueva medición “están lejos de ser una buena noticia, si bien hay una baja, este resultado está muy por encima de los niveles prepandemia. Por lo tanto, el peor favor que podemos hacernos como país es felicitarnos por una leve caída respecto de la última encuesta, porque los altos niveles de victimización que aún tenemos no son una buena noticia”.

En la práctica, 6 de cada 10 encuestados dijeron haber sido victimizados, aumentando además la revictimización de los delitos más violentos. “En esta entrega queremos hacer un llamado a reflexionar respecto de qué es lo que vamos a definir como “normal” en materia de delincuencia. ¿Nos vamos a conformar con una baja de apenas unos puntos para autocomplacernos por medidas que, en realidad, no están rindiendo los frutos que esperamos?”, agregó.