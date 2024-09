El abogado de Ángela Vivanco, Juan Carlos Manríquez, abordó las acusaciones en su contra y la posible ampliación de su cuaderno de remoción, señalando que "hay que analizarlo en su mérito". Expresó que existe presión social para que la ministra dimita, considerando que no es el estándar democrático esperado. Afirmó que no hay consenso social sobre su renuncia y criticó la presión pública sobre la Corte Suprema. Manríquez destacó la complejidad de la situación y advirtió que los daños causados a la imagen de Vivanco son "irrecuperables", dejando abierta la posibilidad de una dimisión independientemente del resultado de la investigación y la Acusación Constitucional.

El abogado de Ángela Vivanco, Juan Carlos Manríquez, abordó las acusaciones en contra de la ministra y la ampliación de su cuaderno de remoción. En ese sentido, respecto a una presunta renuncia de la magistrada, afirmó: “Hay que analizarlo en su mérito”.

En conversación con Radio ADN, el defensor señaló que, entre la investigación que hace la Corte Suprema y la Acusación Constitucional en su contra, existe una presión social para que Vivanco dimita, “lo que evidentemente en un Estado democrático no es el estándar que uno esperaría”.

“No creo que se haya producido un consenso social sobre que ella deba irse. Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema están actuando presionados por la opinión pública. Hay quienes desean que la Corte actúe bajo presiones sin respetar los tiempos adecuados”, advirtió.

“Todo el mundo le pide que renuncie, lo que evidentemente en un Estado democrático no es el estándar que uno esperaría. Si esto ocurre con personas que están en el centro de la justicia, se podría cuestionar qué sucede con los demás”, agregó.

Así, ante la consulta de si Vivanco ha analizado renunciar, Manríquez argumentó que “es un asunto que siempre está presente y hay que analizarlo en su mérito pero no depende de mí”. Realzando la complejidad de la imagen que se ha generado en torno a la ministra.

“Aunque en la Corte no haya mérito para destituirla y las acusaciones se caigan por el motivo que sea (…) la situación no va a ser la misma. Porque efectivamente esa afectación a la imagen de una persona, a su historia, ya se produjo, entonces ahí ya nadie le va a importar si eso era verdad o no era verdad“, sostuvo.

Finalmente, respecto al tema zanjó que que los daños ya causados son “irrecuperables”, por lo que no se descarta una dimisión de la magistrada, sea cual sea el resultado de la investigación y Acusación Constitucional.