Desde el gobierno, en voz del subsecretario Manuel Monsalve, se refirieron a la próxima formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Recordemos que la instancia está programada -tras ser aplazada- para el próximo 1 de octubre a las 09:00 horas. Esto, al ser investigado por su eventual responsabilidad de mando en las violaciones a Derechos Humanos cometidas durante el estallido social.

Tras el aplazamiento de la audiencia, que originalmente era el pasado 7 de mayo, el mismo mandamás de Carabineros agradeció el apoyo del presidente Gabriel Boric. “Me dio la confianza para seguir”, dijo en la instancia.

En ese contexto, desde La Moneda se fijó una postura que luego fue conocido como el “criterio Tohá”: si un funcionario del Gobierno, o de instituciones dependientes de la Presidencia, se enfrenta a un proceso de formalización, deberá dejar su cargo.

Monsalve por general Yáñez

Ahora, en conversación con Cooperativa, la autoridad de Interior reiteró que dicho criterio del Ejecutivo ha sido “muy claro” y si una autoridad tiene la calidad de imputado, tiene que dejar su cargo.

“El Gobierno no considera conveniente, en ninguna condición, en ninguna institución, bajo ninguna persona, que una persona que cumple funciones importantes en una institución sea formalizada en el cumplimiento de esas funciones”, complementó.

Agregando que “si es que se mantiene la fecha de formalización, el criterio del Gobierno es muy claro y eso no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con el proceso judicial, no tiene que ver con la presunción de inocencia”.

Por el contrario, “tiene que ver con la necesidad de que las instituciones del Estado funcionen para los fines que están establecidos”.

Igualmente, el subsecretario Monsalve destacó que es un “criterio parejo”. Esto, pese a que el mandatario “tiene facultades eventualmente para pedir el cargo a un general director de Carabineros”.

“No lo ha hecho porque el trabajo con Carabineros es un buen trabajo, tenemos buenos niveles de coordinación”, señaló la autoridad.

Finalmente, concluyó que “esto no tiene que ver con el trabajo con Carabineros, tiene que ver con un principio que el Presidente ha fijado para todas las instituciones del Estado”.