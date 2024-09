Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El diputado Gaspar Rivas responsabilizó al Frente Amplio por no permitir que se discutiera el séptimo retiro de fondos de pensiones en la Cámara de Diputados, tras la decisión de la Comisión de Constitución de enviar la iniciativa con informe negativo a la sala. La falta de unanimidad de tres bancadas postergó la votación del proyecto, generando críticas por parte de Rivas, quien acusó al Frente Amplio de no mostrar "espíritu democrático" al no permitir la discusión. Rivas instó a los políticos a estar alineados con las expectativas de la población, resaltando que la gente lleva mucho tiempo esperando acceder a sus fondos.