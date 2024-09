El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, mostró su preocupación por la crisis de migración irregular en Chile. En ese sentido, sostuvo que “hay que hacer un plan de regularización masiva” para tener control de quienes están sin papeles.

Tras participar en la cumbre por seguridad en Cerro Castillo, el legislador valoró el diálogo dirigido por el presidente Gabriel Boric, señalando que el grueso de la reunión fue “la migración irregular, expulsiones y delincuencia”.

En esa línea, advirtió que se debe “reconocer la realidad” de la crisis migratoria, planteando “hacer un plan de regularización masiva, y después seguir a los delincuentes”.

Esto, con el antecedente de que hay más de 30 mil órdenes de expulsión pendientes, según informó la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Se habla mucho, pero no hay soluciones concretas. ¿Qué vamos a hacer con las personas que están acá que no las podemos echar? Bueno, los vamos a incorporar a la sociedad para que puedan desarrollarse y ser buenas personas y perseguir a los malos, porque hoy día no sabemos quiénes son”, explicó Ossandón, según informó CNN Chile.

Así, el senador empatizó con las explicaciones de Tohá, quien ante el reclamo de la gran cantidad de expulsiones pendientes, aseguró: “Nunca ha sido una posibilidad que las expulsiones sean la misma cantidad que los ingresos”.