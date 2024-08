Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, explicó en el Congreso las razones detrás de la decisión de no querellarse por el caso de la desaparición y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, aclarando que el rol del INDH no puede intervenir en casos entre particulares, ya que el Estado chileno no estaría involucrado. Contreras afirmó que han oficiado al Ministerio Público para determinar si algún agente estatal chileno participó en el crimen, generando dudas entre parlamentarios, como el diputado Jorge Guzmán, quien cuestionó la actuación del INDH. Desde el oficialismo se defendió la decisión del INDH, argumentando que simplemente está cumpliendo su mandato constitucional.