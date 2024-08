Un tenso cruce se vivió en la Cámara de Diputadas y Diputados, tras el rechazo -por 81 votos en contra- a la moción de censura contra la mesa directiva, para bajar a la diputada Karol Cariola (PC).

Recordemos que la ofensiva fue presentada por el diputado Johannes Kaiser, al conocer la postura del Partido Comunista por la situación electoral que se vive en Venezuela.

Tras lo anterior, en un punto de prensa, la diputada Erika Olivera (Partido Demócrata) “en el nombre centro político” pidió perdón a Chile.

“Pedir perdón por esta ridiculez, por este payaseo porque no hemos sido capaces de realizar nuestro trabajo con las urgencias que tanto necesita la ciudadanía”, dijo la diputada.

Agregando que “hemos sido testigos nuevamente del ridículo que podemos hacer desde esta Cámara de Diputadas y Diputados, donde nos tienen durante media hora escuchando falacias y además votando una censura que no corresponde”.

“El anticomunismo le hace mal a nuestro país, la antidemocracia le hace mal a nuestro país. Por lo tanto, el llamado aquí es, principalmente a ese diputado que presentó esta censura sin ningún argumento válido para ejercerla, que por favor termine con el payaseo”, complementó.

Acto seguido dijo “creo que nosotros aquí estamos para trabajar (…) no para darnos gustitos personales (…) diputado Kaiser, le pido que corte con el payaseo al que nos expone a todos. Gracias”.

La respuesta no tardó en llegar. Kaiser, diciéndole a su par Andrés Jouannet (Amarillos) señaló “yo usted no lo trataría de payaso y no estoy para este escándalo. Tranquilícese, tómese un armonyl. Gracias”.

“No están tranquilos porque a la hora de ‘los quiubos’, cuando estuvieron llamados a efectivamente defender la democracia, no lo hicieron”, cerró.

Mira el momento: