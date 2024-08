En medio de críticas por la situación de seguridad en el país, la ministra del Interior, Carolina Tohá, respaldó al presidente Gabriel Boric desde la región del Ñuble, destacando su liderazgo en la materia. Tohá enfatizó que en Chile no falta presencia ni protagonismo del mandatario en seguridad, sino que se necesita más persistencia, recursos, tecnología y denuncias para mejorar la coordinación. Además, se mencionó la posibilidad de que Tohá sea considerada como carta presidencial para 2025, a lo que ella respondió que actualmente está enfocada en su labor como ministra y que las definiciones sobre futuras candidaturas se tomarán en el momento oportuno.

Desde la región del Ñuble, la ministra del Interior, Carolina Tohá, respaldó al presidente Gabriel Boric. Esto, en medio de críticas por la situación de seguridad en el país.

En ese sentido, la autoridad dijo que “en Chile no nos falta presencia, protagonismo, liderazgo del Presidente Boric en materia de seguridad. En lo más mínimo”.

A juicio de Tohá, lo que falta “es ser persistentes, tener más recursos, ir mejorando cada vez más la tecnología y las coordinaciones, lo que nos falta es que muchas veces se logre vencer el temor y que tengamos más denuncias”.

“No tenemos ninguna carencia, al revés, presidentes tan involucrados en los temas de seguridad como ha estado el Presidente Boric durante su mandato, yo no recuerdo”, insistió la titular de Interior.

Tohá como posible carta presidencial para 2025

Por otro lado, al ser consultada por la opción de que su nombre aparezca como carta -del oficialismo- en las próximas elecciones presidenciales, la ministra también respondió.

“Cuando se empiezan a acercar los procesos electorales se empiezan a armar ciertas discusiones, empiezan a levantarse nombres (…) es parte de lo natural en estas etapas”, dijo.

Agregando que, actualmente, está “en una tarea que me compromete muy fuertemente, que es muy demandante, que me levanto y me acuesto pensando en ella”.

“Cuando llegue el momento tomar estas decisiones, nos sentaremos todos los que tenemos que ser parte de ella y definiremos qué es lo mejor para representar este sector (…) las definiciones vienen después”, cerró.