La ministra de Defensa, Maya Fernández, se pronunció sobre el ataque sufrido por un funcionario del Ejército en la frontera con Bolivia, en Colchane, donde dos hombres agredieron al militar y le robaron su fusil el pasado sábado. Fernández afirmó que la víctima no estaba sola en el puesto de observación fronteriza, ya que había otros colegas presentes, y explicó que el militar podría haber aplicado las Reglas de Uso de la Fuerza en respuesta al ataque. Respecto al hecho de que el arma estuviera descargada, señaló que es materia de investigación.

La ministra de Defensa, Maya Fernández, se refirió al ataque que sufrió un funcionario del Ejército mientras realizaba labores de vigilancia en la frontera con Bolivia, en Colchane.

En específico, el sábado pasado, dos hombres agredieron al militar y le sustrajeron su fusil.

Respecto a este hecho, la secretaria de Estado señaló que la víctima “estaba en un puesto de observación fronteriza, donde él se encontraba en la sala de radio, había otro que estaba en la sala de descanso y había un carabinero y otro personal de ejército que estaba en el resguardo del Paso Ancestral, por lo tanto, no se encontraba solo”.

“Él sí se encontraba en la sala de radio cuando sale, porque por radio se alerta que hay personas que están cerca del puesto de observación, en territorio nacional, no cruzando la frontera y, por tanto, él sale y ahí es donde ocurre el hecho, se encuentran con mujeres y se acerca para identificarlas y es atacado por la espalda, pero en ese puesto de observación no se encuentra solo”, sostuvo la líder de Defensa.

Al preguntarle por qué tenía el armamento descargado, la ministra dijo que eso es materia de investigación. Sin embargo, comentó que una posibilidad sería que “producto que se encontraba en la sala de radio, saca el cargador, se lo coloca en el traje por una medida de seguridad y al salir no lo colocó y, por tanto, se encontraba sin munición en ese momento, pero no es que no cuenten con municiones”.

Ante la pregunta si es que el militar pudo haber respondido, Fernández dijo que “en este caso específico, como fue una reforma constitucional, tenemos Reglas de Uso de la Fuerza y, por tanto, obviamente las pudo haber aplicado. Pudo haber alertado, hay paso por paso cuando ocurre una agresión, desde presentarse, desde pedir que se detengan, desde pedir la identificación, es decir, hay una serie de pasos que permiten hasta el uso de las fuerzas. Podría haber, en este caso, están las reglas vigentes”.

En lo que se refiere al estado de salud del funcionario, la ministra de Defensa indicó que “se encuentra dentro de todo fuera de peligro, obviamente está en reposo, pero la buena noticia es que yo creo que lo más importante es que se encuentra fuera de peligro”.