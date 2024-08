Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ministro de Energía, Diego Pardow, agradeció a alcaldes y alcaldesas por su labor en la reposición de la luz tras el sistema frontal, pero criticó las deficiencias en la preparación de las empresas eléctricas. Esto, luego de que el presidente Gabriel Boric calificara de "inaceptable" la demora en los tiempos de recuperación del suministro eléctrico. Pardow señaló que los municipios no deberían subsidiar las fallas de los equipos de emergencia de las distribuidoras. Los alcaldes de la región Metropolitana expresaron su indignación, exigiendo una rápida solución para las familias afectadas. El ministro destacó que se han solicitado informes en repetidas ocasiones, pero los plazos de reposición no se han cumplido y la información proporcionada no era la correcta, concluyendo que es una situación inaceptable que no puede seguir ocurriendo.