El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó el micrófono abierto en el Senado que reveló una conversación entre parlamentarios sobre la ley de notarios y conservadores, cuestionando el envío del proyecto a la Comisión de Gobierno presidida por el senador Manuel José Ossandón (RN). Cordero mencionó obstáculos en la tramitación y critica cargar trámites no contemplados, señalando que Ossandón participó en discusiones donde se debatió sobre el conservador de Santiago. Ante cuestionamientos sobre conflictos de interés por el posible parentesco de Ossandón con un trabajador del conservador, el senador aseguró que su hijo trabaja allí y defendió su participación en el debate. Ossandón argumentó que no existen inhabilidades para los parientes de los parlamentarios, sugiriendo que el ministro también debería transparentar sus vínculos con notarios archiveros.

Desde el gobierno, el ministro Luis Cordero abordó el micrófono abierto -en el Senado- que dejó al descubierto una conversación entre tres parlamentarios respecto a ley de notarios y conservadores.

A lo anterior se sumó una solicitud para enviar el proyecto a la Comisión de Gobierno, presidida por el senador Manuel José Ossandón (RN). En conversación con CNN Chile, Cordero cuestionó que haya sido enviado a dicha instancia.

“Lamentablemente este es un proyecto que ha tenido tantos obstáculos, pero pese a esos obstáculos, gracias a los senadores de la Comisión de Constitución ha avanzado”, comenzó diciendo el titular de Justicia y Derechos Humanos.

Agregando que “cargar un trámite que no estaba contemplado en la tramitación original, que nadie advirtió, que no se anticipó, francamente me parece que es injustificable”.

“Yo logro entender los argumentos que planteó el senador, pero esos los pudo plantear perfectamente en la discusión en sala”, complementó.

Al ser consultado por si hay -o no- conflicto de interés, el ministro de Justicia sostuvo que “pareciera una regla de prudencia lo que se ha aplicado hasta ahora respecto de los senadores que tienen parentesco que ellos no participen de la discusión”.

“Es el caso del senador Huenchumilla y el senador Chahuan. Son personas que cada vez que se ha tenido que discutir, ellos se abstienen de participar de las votaciones”, agregó.

Acto seguido, dijo desconocer “si su hijo trabaja en el conservador. Sí me consta que el senador participó en algunas de las sesiones en la comisión donde esto se debatió”.

“Tuvimos una álgida discusión sobre la separación del conservador de Santiago (…) el senador Ossandón participó de esa sesión y fue bien explícito. Él dio razones para sostener la ineficiencia de la división”, dijo.

En ese sentido, Cordero dijo que en caso que el hijo de Ossandón trabaje en dicho lugar, “creo que al menos era conveniente que lo hubiese transparentado”.

Lo anterior, “sobre todo por una cosa que yo creo que es bien relevante -y este es un tema de información pública- yo no conozco un grupo de interés más activo que notarios y conservadores”.

La respuesta de Ossandón a Cordero

Posteriormente, en conversación con el mismo medio, el parlamentario de oposición contestó que “en la prensa ha salido muchas veces -antes de todas esas reuniones- que mi hijo trabajaba en el conservador”.

“Segundo, yo soy senador por Santiago y lo único que argumenté -con ejemplos prácticos- era que si se dividía o no el conservador de Santiago, cuáles eran las razones y cómo se iba a asegurar la eficiencia y la eficacia del trabajo”, argumentó.

Agregando que “di el ejemplo de lo que pasó en el conservador de Puente Alto que se dividió con Pirque y hoy tenemos un conservador eficiente y otro con serios problemas administrativos”.

A su juicio, “el tema es otra cosa. Todo el mundo sabía -porque salió en la prensa en muchas partes- que mi hijo trabajaba en el conservador. Y justamente yo lo que estoy planteando es que aquí no hay inhabilidades para los parientes de nosotros”.

“Todo lo contrario, yo quiero que existan inhabilidades para los parientes de nosotros los parlamentarios. Por lo tanto, mi hijo no puede ser ni conservador ni tampoco notario”, señaló al mismo medio antes citado.

Respecto a posibles inhabilidades en el debate, Ossandón aseguró que “el 2020 el ministro trabajó para los notarios archiveros en el tema de la firma electrónica. Fue contratado y tiene dos boletas bien grandes. ¿Por qué no transparentó eso también él?”.

“Creo que no está inhabilitado pero está tratando de dejarme a mí mal cuando yo lo único que he hecho es todo lo contario: los parientes de los parlamentarios tienen que tener inhabilidades. Ellos lo sacaron y eso no corresponde”, cerró el senador RN.