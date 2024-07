Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La candidata independiente a alcaldesa por Las Condes, Marcela Cubillos, criticó la defensa de Javier Macaya, senador y presidente de la UDI, hacia su padre condenado por abuso sexual a menores. La Corte de Apelaciones de Rancagua le otorgó arresto domiciliario a Eduardo Macaya Zentilli, pero Macaya relativizó la gravedad del delito. Cubillos cuestionó esta postura, destacando que Macaya no puede desdoblarse en su rol político ante una sentencia por un delito tan grave. Aunque marcó distancias al recordar que no milita en la UDI, enfatizó que es válido acompañar a su padre pero como figura pública no puede separarse de la gravedad del caso.