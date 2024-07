El Tribunal Oral en Lo Penal de San Fernando fijó para el miércoles 10 de julio a las 13:00 horas la lectura del veredicto en el caso del empresario Eduardo Macaya, acusado de abuso sexual impropio contra cuatro niñas menores de 14 años. La Fiscalía Regional de O\'Higgins solicitó una pena de 12 años de cárcel para Macaya, quien se encuentra en arresto domiciliario tras pagar una fianza de $150 millones. El juicio se ha mantenido en reserva, prohibiendo la difusión de la identidad de las víctimas y cualquier información que pueda identificarlas, así como de los detalles del caso. Macaya se ha declarado inocente y ha rechazado cualquier tipo de acuerdo abreviado, afirmando que el proceso judicial es una oportunidad para demostrar su completa inocencia, asegurando que de no ser por el cargo de su hijo, la causa no existiría.

Se trata de la audiencia donde el tribunal de primera instancia comunicará si considera a Macaya culpable o no del abuso sexual reiterado contra cuatro niñas menores de 14 años.

Según determinó el TOP de San Fernando, la lectura de veredicto contra Eduardo Macaya se realizará el próximo miércoles 10 de julio a las 13:00 horas, según publica ADN.

Recordemos que el juicio al padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se declaró como reservado, por lo que se restringió el acceso a los medios y al público general, a las audiencias del juicio oral.

Igualmente, se prohibió la difusión de la identidad de las víctimas y cualquier otra información directa o indirecta que pueda identificarlas, así como también los hechos de la causa.

De todas maneras, se conoció que la Fiscalía Regional de O`Higgins pidió 12 años de cárcel para Eduardo Macaya, quien se encuentra con arresto domiciliario desde julio pasado, tras pagar una fianza de $150 millones.

🔴La Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins @fiscaliaohiggin solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para Eduardo Macaya Zentilli. pic.twitter.com/ZMgwhX5rpv — Fiscalía Nacional (@FiscaliadeChile) April 5, 2024

Cabe destacar que Macaya se declaró inocente de los delitos que le imputa el Ministerio Público, según señaló en una declaración pública, aseverando que nunca buscó un juicio abreviado u otro tipo de salida.

“No estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido y que han afectado y expuesto a las personas que más quiero y que son probablemente las que me he preocupado de cuidar a lo largo de todo este tiempo”, comentó.

“Si no fuese por el cargo de mi hijo esta causa no existiría y por eso que me alegro que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia y esperamos con mucha fuerza que en el juicio oral se dé la igualdad de trato que tiene que tener cualquier acusado, no con precisión de culpabilidad y permitiéndoseme ejercer mis derechos como cualquier chileno”, concluyó.