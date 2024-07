La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada este lunes por el proyecto de levantamiento del secreto bancario, el cual se votará mañana en la Comisión de Seguridad del Senado.

Recordemos que este tema tomó fuerza luego que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, acusara que algunos políticos “se financian con platas del narco”.

Cabe mencionar que el ministro de Justicia, Luis Cordero, en conversación con Meganoticias, reconoció la trayectoria profesional de la posible candidata presidencial de la UDI, pero afirmó que “tiene un problema serio del tipo de asesoría que está recibiendo, porque la han llevado a cometer algunos errores”.

En este sentido, se le preguntó a Vallejo por qué es tan importante avanzar en lo que propone el Gobierno y qué responde a los críticos de esta medida, que señalan que la información que está ahí es muy sensible y que faltarían garantías por parte del Servicio de Impuestos Internos para cautelar esa información.

Levantamiento del secreto bancario

“Algunos han dicho que el que nada hace, nada teme, así que no debería ser una preocupación por las compras de supermercado”, sostuvo la ministra.

Añadiendo que llevar a ese nivel el debate es ridículo, es ridiculizar, es desestimar la inteligencia de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país”.

“Todos sabemos que con el secreto bancario se ha permitido mucho secretismo en torno a la circulación de dinero que está detrás de la corrupción y el crimen organizado. Entonces necesitamos fortalecer las herramientas de las instituciones para perseguir la ruta del dinero, para perseguir el lavado de activos. O sea, si nuestro país quiere ser ejemplo institucional, como un ejemplo institucional de los países que no permiten este tipo de negocio, el levantamiento del secreto bancario es clave”, precisó la secretaria de Estado.

Votos de la oposición

Enfatizando en que “facilitar ese proceso y no entramparlo por la vía que tenemos hoy día, de judicial eterna, que al final no permite ser usado como corresponde y con la agilidad que requiere el levantamiento del secreto bancario para la persecución del delito, es entonces seguir en un oscurantismo respecto al negocio que está detrás de los delitos de cuello y corbata y los delitos asociados al comercio ilegal en general, tanto de drogas, de armas o de otro tipo”.

“Aquí es cuando se materializa el compromiso real para enfrentar la corrupción, para enfrentar la evasión y elusión de impuestos y para enfrentar el crimen organizado. Cuando hablamos de ocupar las herramientas con inteligencia, las herramientas institucionales con mayor inteligencia y no solo con fuerza o con penas de cárcel, sino que con herramientas de inteligencia mayor para nuestras instituciones. Es que hablamos, entre otras cosas, del levantamiento del secreto bancario y necesitamos obviamente despejar este tema cuanto antes para seguir avanzando en esta agenda”, manifestó Vallejo.

Es por esto que esperan, “obviamente, que existan los votos de la mayoría de la oposición, al menos en el oficialismo están en este tema que es clave, que es sensible, que es parte de la agenda de gobierno, pero necesitamos también que se concrete la oposición para poder sacarlo adelante, porque si no, no vamos a contar con las mayorías necesarias”.