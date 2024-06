A menos de 48 horas del aumento de las tarifas eléctricas, las tensiones al interior del Congreso crecen en busca de una solución que permita subsanar los efectos del alza.

En los últimos días, el Frente Amplio solicitó reconsiderar la propuesta del diputado Jaime Mulet (FRVS) de subir el impuesto al carbón. Esto permitiría recaudar dinero para ampliar el subsidio del Gobierno, pasando de un millón y medio a tres millones de familias.

Según el parlamentario, las posibilidades de un avance sólo se darán si el Ejecutivo está dispuesto a apoyar una iniciativa legal de esta naturaleza.

“El Gobierno no nos ha escuchado. Yo creo que el ministro Pardow no ha sido escuchado tampoco por quienes toman decisiones políticas y de Hacienda en el Gobierno. Él también tiene muy claro el efecto que produce esto en la ciudadanía”, señaló.

Asimismo, se mostró satisfecho con que “el presidente se abra, porque su comité político no lo ha hecho”.

Por su parte, la diputada Gael Yeomans (CS), integrante de las comisiones de Energía y de Hacienda de la Cámara, llamó al Ejecutivo a reunirse con estas mesas para construir un acuerdo con ambas cámaras y aumentar el subsidio con mecanismos de financiamiento claros.

“No hay otra opción. Tiene que haber luz verde como sea y el Gobierno tiene que presentar una propuesta. Nosotros ya hemos planteado algunas alternativas y esperamos que algunas de ellas sean recogidas”, dijo.

En tanto, Cristián Tapia (IND-PPD), integrante de la denominada “bancada eléctrica”, aseguró que la urgencia está en presentar alternativas más allá del impuesto al carbón.

“A esta altura, ya nos sacamos nada con andar recriminándonos los unos a los otros. El proyecto está aprobado y la deuda hay que pagarla. Ahora tenemos que ver qué métodos podemos utilizar y de dónde podemos sacar los recursos para asegurar más personas que puedan tener un beneficio”, expresó.

Dardos cruzados por tarifas eléctricas

Durante la última semana, miembros del oficialismo se han enfrentado por el alza de la tarifa eléctrica.

La presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), dijo a Radio Pauta que solicitó al ministro Diego Pardow informar abiertamente cuál era el porcentaje de alza que se proyectaba.

“Esa información nunca estuvo a disposición de manera precisa en el debate. Yo no sé si el ministro no lo tenía proyectado tan claramente, si habían datos que todavía no tenía en ese momento”, arremetió la congresista.

Pero el titular de Energía no se quedó callado, sino que recordó que Cariola votó en contra de la propuesta del Gobierno para estabilizar los precios de la luz en abril pasado. “Supongo que la información que le fue proveída en su momento y las reuniones que tuvimos no fueron suficientes para convencerla”, sentenció.

Quien contestó a Pardow fue el diputado Tomás De Rementería (PS). “Yo me abstuve, ¿qué tiene que ver? El tiempo nos dio la razón de que el mecanismo no era bueno. Se puede corregir”, indicó en su cuenta de X.