La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, se refirió a lo anunciado esta mañana por el presidente Gabriel Boric respecto a las medidas para enfrentar el alza de las tarifas eléctricas.

Recordemos que, al llegar a Magallanes, el jefe de Estado comenzó diciendo que “hoy estamos hablando de una deuda de miles de millones de dólares. Por lo tanto, esa deuda es importante que sea saldada”.

“Nosotros ya tenemos un consenso en el Parlamento para entregar un subsidio de 1 millón 500 mil familias, ahora estamos liderando una mesa de trabajo para buscar las alternativas de ampliar ese subsidio”, agregó.

Lo anterior, dijo el Presidente Boric, “cosa de poder mitigar el impacto que sabemos es importante, en particular para la gente más vulnerable y el Gobierno no es ciego, no es sordo y por lo tanto vamos a estar trabajando”.

“No les quepa duda que, en conjunto con el Congreso, vamos a buscar llegar a una solución lo más razonable posible sin eludir el problema”, cerró.

Alza en tarifas eléctricas

Tras lo anterior, la presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola (PC), aseguró que “varios sectores nos han planteado su preocupación sobre esto y la necesidad de buscar caminos de solución”.

“Es por eso que valoramos que el Presidente de la República esta mañana haya hecho anuncios concretos de la mesa de trabajo que ya está establecida”, continuó diciendo la parlamentario.

Acto seguido, dijo que en la instancia se recogerán “las propuestas de las y los parlamentarios, que hemos venido planteando no solamente ahora, sino que ya hace bastante tiempo atrás”.

“Las hemos venido planteando en la Comisión de Energía, pero también la hemos venido planteando públicamente”, añadió.

Finalmente, Cariola concluyó que “esperamos que esta oportunidad sea un espacio de trabajo conjunto para poder encontrar soluciones concretas que permitan que la familia chilena no tengan que absorber las consecuencias de un alza en las cuentas de la luz que, sin lugar a duda, va afectar concretamente su economía familiar”.