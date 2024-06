Daniel Sauer, empresario que actualmente cumple prisión preventiva tras ser formalizado por delitos económicos, entre ellos, estafa, lavado de activos y delitos tributarios, en el marco del caso Factop, envió una carta a su esposa desde el anexo penitenciario Capitán Yaber.

Recordemos que en este caso también están involucrados sus exsocios, los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.

Según consignó MegaNoticias, la carta fue enviada a la exmodelo y periodista, María Isabel “Titi” Ahubert, quien es la esposa de Sauer, y donde le advierte que sabe que lo demandará por una de las aristas de la investigación penal.

“Fuiste a ver a un abogado para demandarme, tú no tienes nada en Las Brujas, deja de hacer cagadas (…) yo no voy a seguir aguantando más, supe que entregaste mis relojes a abogados, estás haciendo puras cosas locas, por favor para de hacerme daño, me tienes hecho mierda”, manifiesta el empresario en el escrito.

“Me rompes el corazón (…) Si quieres que te siga llegando dinero, para ya. Qué decepción Tity como te sigues portando”, añade Sauer.

Esto provocó que Ahubert presentara una denuncia en la 47° Comisaría de Los Dominicos, el pasado 15 de mayo, para ser remitida a la Fiscalía Oriente.

Denuncia por amenaza

La esposa de Sauer emitió una declaración en calidad de víctima, donde señaló que los hechos ocurrieron el 8 de abril pasado, cuando alrededor de las cinco de la mañana llegó personal de la PDI hasta su casa en Las Condes para detener a su marido.

Ahubert declaró que a esa hora estaba con sus tres hijos en la casa, y que el empresario le pidió que le dijera a los policías que no estaba en el lugar.

Junto a eso, también precisó que le revisaron sus cosas y sacaron grandes sumas de dinero que tenía ahorrado, lo cual, según la periodista, “marcó psicológicamente a mis hijos y a mí, sintiéndome desprotegida por mi marido, ya que él sabía que esto pasaría”.

La exmodelo acusó, además, que Sauer no la dejaba trabajar y que incluso la hizo renunciar al reality “Mundos Opuestos 2” de canal 13.

“Con esta denuncia reitero el aviso económico, recibido sobre todo ahora que él está en la cárcel, además de amenazas de parte de él y su familia, en donde se me manifiesta textualmente la manipulación psicológica de su familia y de él, ya que me quieren amedrentar o echar de mi domicilio”, sostuvo Ahubert en referencia a la carta de su esposo.

A raíz de esto, la periodista pidió que se decretara una orden de alejamiento urgente, “en contra de mi actual marido y su grupo familiar (…) con la finalidad de que no se acerquen a mí y a mis tres hijos, ya que es declarado por la jueza que lleva su causa un peligro público para la sociedad”.

“Mi esposo falsificó mi firma”

Un dato que llama la atención es que Ahubert dijo que el empresario la habría involucrado en el esquema de fraude que lo mantiene en prisión preventiva.

“Sin tener conocimiento de nada, ya que fui dueña de casa, me enteré en el Tribunal que creó una empresa falsa de nombre Las Brujas (…) Yo nunca firmé un documento de esta supuesta empresa falsa, mi esposo falsificó mi firma, solicito al tribunal los peritajes pertinentes para la investigación”, dijo Ahubert en la declaración.

Teniendo en cuenta estos elementos, la exmodelo interpuso una querella por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento público.