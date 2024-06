El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, solicitó paciencia frente a la prisión preventiva impuesta al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, destacando que apelarán la decisión ante la Corte de Apelaciones tras considerarla no esperada. Carmona desdramatizó la medida cautelar y enfatizó que no es una sentencia definitiva, destacando que Jadue está preparado para afrontarla. Asimismo, Carmona matizó sus declaraciones sobre la incidencia en la convivencia política y expresó confianza en el debate jurídico que seguirá, reiterando que esperan el juicio y la posterior sentencia.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, pidió esperar el juicio luego de la prisión preventiva ordenada por el Tribunal de Garantía en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Recordemos que la jueza Paulina Moya accedió a la petición de la Fiscalía Centro Norte, que considera a Jadue un peligro para la sociedad.

Al respecto, el timonel del PC desdramatizó la prisión preventiva, asegurando que recurrirán la decisión ante al Corte de Apelaciones.

“No es la cautelar que esperaba, pero bueno, ella es la jueza y lo que viene ahora, sin darle más vueltas, es que hay que seguir con el proceso judicial en la etapa que viene, que es apelar a esta definición de cautelar y eso se hace ante la Corte de Apelaciones”, señaló.

“No adelantemos, dijo la jueza inclusive, esto no es sentencia”, sentenció el timonel del Partido Comunista.

Consultado por sus dichos respecto a la “incidencia en la convivencia política”, Carmona matizó sus dichos aludiendo a lo que sucederá con la alcaldía de Recoleta.

“La incidencia es muy evidente, un municipio del país que es el de Recoleta va a seguir funcionando sin la participación de su alcalde”, explicó.

“La jueza tiene argumentos, yo tengo otra mirada, pero no vale la mirada que yo tenga mientras no se hagan los argumentos frente a la apelación. No quisiera meterme en el fondo del punto porque estaría tomando posición en el debate jurídico, y yo tengo mucha confianza en el debate jurídico que se va a hacer, en este caso la presentación ante la Corte de Apelaciones”, agregó.

“Daniel dijo en una actividad pública que él estaba preparado para cualquier cautelar, la va a enfrentar como debe enfrentarla y eso rompe todas las especulaciones de que hay una idea de él o del Partido Comunista de soslayar el Poder Judicial”, apuntó Carmona.

“Mi expectativa era otra, pero yo soy un dirigente político y no estoy dentro del debate dentro de la sede del Poder Judicial. Vamos a apelar y luego vendrá el juicio y después viene la sentencia”, sostuvo.