El presidente Gabriel Boric vivió tres rounds con la oposición durante su tercera Cuenta Públicas.

En primer lugar, pidió al diputado Sergio Bobadilla (UDI) que “no mintiera” tras criticarlo abiertamente cuando anunció que habían creado 500 mil nuevos empleos.

Otra situación que se dio fue el retiro de parte de la oposición cuando el jefe de Estado anunció el proyecto que legaliza completamente el aborto. “Lamento que el presidente Boric se convierta en promotor del aborto en nuestro país, siendo que él dice que es un defensor de los derechos humanos”, señaló el diputado Eduardo Durán (RN).

Sin embargo, el encontrón que más destacó fue cuando pidió —equivocadamente— a Diego Schalper que lo dejará seguir su discurso.

En medio de sus propuestas de salud, el mandatario estalló contra el parlamentario. “Francamente, diputado Schalper, le pido por favor que me deje continuar”, le dijo frente a toda la audiencia presente en el Salón de Honor del Congreso.

Tras ello, Schalper escribió un mensaje en sus redes sociales, asegurando que no fue él quien interrumpió la Cuenta Pública. Asimismo, reveló que el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, le mandó un mensaje pidiéndole disculpas.

“Presidente Gabriel Boric, está bien que me tenga presente como opositor firme y constructivo, pero debo señalarle que se equivocó en esta alusión. Yo no estaba sentado siquiera para donde miró. Agradezco que el jefe de asesores me haya escrito lamentando la confusión. Sigo sentado y atento”, señaló.

Pdte @GabrielBoric: está bien que me tenga presente como opositor firme y constructivo, pero debo señalarle que se equivocó en esta alusión. Yo no estaba sentado siquiera para donde miró. Agradezco que jefe de asesores me haya escrito lamentando confusión. Sigo sentado y atento. — Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) June 1, 2024

Las disculpas de Crispi a Schalper

BioBioChile tuvo acceso al breve diálogo que sostuvieron Schalper y Crispi a través de WhatsApp.

Eran casi las 13:00 horas cuando el exdiputado de Revolución Democrática, cuestionado por el denominado Caso Convenios, mandó un mensaje al congresista de Renovación Nacional.

Crispi: Diego, te pido disculpas por el error.

Crispi: No hay mala fe.

Schalper: Aclárenlo entonces.

Crispi: No hay problema, buscaré la manera.

Hasta ahora, además del mensaje interno, no hay un pronunciamiento oficial del Gobierno por esta situación.