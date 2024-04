"Yo soy malo para llorar (...) la derecha me quitó las lágrimas”, bromeó el presidente Gabriel Boric en el marco de una actividad del Día Internacional del Libro.

En el marco de una actividad por el Día Internacional del Libro, en la comuna de La Granja, el presidente Gabriel Boric sacó carcajadas a los asistentes del acto.

En la instancia, el mandatario estuvo acompañado -entre otras autoridades- por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, y el alcalde Felipe Delpin.

Fue en ese momento en que una joven, que estaba en el público, le preguntó al Presidente de la República por un libro en particular. “¿Hay algún libro que lo hizo llorar?”, consultó. Boric respiró profundo y respondió.

“¡Uf! Sí, la verdad es que sí, me acuerdo de dos. Yo soy malo para llorar, la política me quitó las lágrimas, la derecha me quitó las lágrimas”, dijo y rió junto a quienes estaban presentes.

Acto seguido, se dirigió a Arredondo. “No me rete ministra”, bromeó. Posteriormente, complementó que “a veces me salen algunas lágrimas”.

“Me acuerdo que cuando era chico, el libro En Familia, que trata de una niña huérfana cuyos padres mueren al principio asi que no estoy contando un spoiler, y se tiene que jugar la vida sola. No me acuerdo quién era el autor o la autora”, cerró.