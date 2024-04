La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al caso del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado en la región Metropolitana.

“Esa persona fue asesinada y, posteriormente, los criminales huyeron. El rastreo indica que se devolvieron a Venezuela”, manifestó la secretaria de Estado.

Recalcando que “si no colaboramos con Venezuela en encontrarlos y detenerlos, los ciudadanos chilenos y también los venezolanos que viven en Chile, no confiarán más en nuestras instituciones, sentirán desconfianza de nuestras democracias, no creerán en nuestros gobiernos y pensarán que se tienen que proteger solos”.

“Por eso es tan importante nuestra colaboración. De ella dependemos para tener éxito y en nuestra descoordinación confían los delincuentes, y se valen de ella para eludir la acción de la justicia”, precisó Tohá.

La secretaria de Estado está segura de que “en este campo y en muchos otros, no solo en esta reunión, sino que desde antes, podremos colaborar y tener mejor resultado para ofrecerle a nuestra ciudadanía”.

“A su vez, las aceleradas dinámicas migratorias del último tiempo se han transformado en un enorme desafío para nuestros países. Ya no se trata solamente de que nuestros nacionales emigren hacia los países del norte global, como históricamente lo conocimos, sino que muchos de nosotros nos hemos vuelto países receptores o de tránsito de migrantes de nuestra propia región. Ciertamente, hay enormes oportunidades sociales y económicas en la migración (…)”, comentó Tohá.

Tohá y expulsiones de migrantes

En tanto, la ministra del Interior anunció que el Gobierno está evaluando aplicar cambios a la normativa de expulsiones de migrantes.

En este sentido, en conversación con Radio Infinita, Tohá señaló que “para efectos de expulsar a Venezuela, la única manera de avanzar es tener facilidad de Venezuela, no hay otro mecanismo y ciertamente nosotros tenemos siempre abierta la posibilidad de embarcar en todos los vuelos comerciales a personas, pero el límite es dos personas por vuelo”.

Añadiendo que “tener una disposición que nos permita a los vuelos comerciales, agregar vuelos chárter, es fundamental”.

Recordemos que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que ayer recibieron -por vía diplomática- una respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Venezuela, aceptando un vuelo para el proceso de expulsiones durante la primera semana de mayo.

En esta línea, Tohá advirtió que en Chile “no tenemos control de los movimientos de las personas que están con orden de expulsión, no sabemos qué pasa con ellos. Entonces ahí nosotros estamos estudiando algún cambio en la normativa que nos permita tener un mayor control”.

“En las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley y es probable que esto no solo recoja experiencias internacionales, sino que tenemos que ver la creatividad de buscar una solución a esta realidad que tenemos en Chile”, aseguró la ministra.