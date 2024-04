Pasadas las 13 horas, el abogado de la familia de Ronald Ojeda y la viuda del exmilitar venezolano se retiraron del Palacio de La Moneda.

No es primera vez que asistieron a la sede gubernamental, luego de que la familia de Ojeda reclamara que el Ejecutivo había tenido nulo acercamiento con ellos.

Lo cierto es que esta visita se da en medio de las indagatorias para esclarecer el asesinato contra el exteniente, quien fue secuestrado desde su departamento en Independencia, asesinado y posteriormente encontrado en una toma en Maipú.

Hasta ahora se maneja la tesis que tendría relación con un crimen planificado en territorio venezolano, lo que preocupa al Ejecutivo, a propósito de la soberanía nacional.

El abogado Juan Carlos Manríquez evitó entregar detalles sobre la reunión con Monsalve, aunque reconoció que “falta por hacer harto”, al ser consultado por las gestiones del Gobierno.

El hecho fue abordado en la reunión que encabezó el sábado el presidente Gabriel Boric, y en la que participó el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien se encuentra en nuestro país luego del llamado a consulta que anunció la semana pasada el mandatario.

Una acción que simboliza un gesto diplomático, en señal de molestia por distintos temas: por un lado, los dichos del canciller venezolano Yván Gil, quien desconoció la existencia del Tren de Aragua; y la poca colaboración en materia migratoria.

El Ejecutivo no se ha decantado por romper relaciones con el país caribeño, ya que busca insistir en la colaboración policial. Así lo reiteró ayer la vocera Camila Vallejo.

En la oposición creen que el Gobierno es ingenuo al creer que obtendrá de Venezuela cooperación. Así lo manifestaron el senador Rojo Edwards, de la comisión de RREE de esa corporación, y el presidente de la UDI, Javier Macaya.

A Chile le preocupan las relaciones con Venezuela, no sólo por la cooperación policial, sino que también en materia migratoria.

Este lunes, La Moneda contradijo al senador PS, José Miguel Insulza, exministro de Relaciones Exteriores, quien dijo -a Radio Pauta- que “me he enterado de que no es que Venezuela no los esté recibiendo, es que no los estamos mandando”.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, aseguró que en lo que va del año se han registrado 52 expulsiones vía vuelo comercial, pero que el objetivo es el vuelo chárter, que permite la repatriación de muchos más venezolanos con situación irregular.