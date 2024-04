Dorothy Pérez, contralora subrogante, advirtió a alcaldes y alcaldesas de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), respecto del gran número de permisos entregados a barberías a lo largo del país, así como también respecto del funcionamiento de las mismas.

Advertencia que realizó en el Encuentro Anual de Alcaldes y Alcaldesas de la Amuch, donde la encargada de la Contraloría General de la República planteó la responsabilidad que tienen los jefes comunales en la revisión de las patentes comerciales para el mencionado rubro.

Junto con acusar la gran cantidad de barberías que hay, dijo que algunos de estos recintos están operando hasta altas horas de la noche y con servicios impropios para el giro.

“Cómo puede suceder que tengamos cinco barberías por cuadra en nuestro país. Algo pasa ahí. Y esas barberías están atendiendo hasta la 3 a.m. y con delivery, y nadie corta el pelo a través del delivery”, reflexionó Dorothy Pérez.

A esto, agregó que “todos los chilenos sabemos lo que pasa en las barberías” y que “estamos como país en una situación delicada, en la que todos, no sólo el gobierno de turno, de este color o del otro, todos, tenemos que hacer un aporte. Y las municipalidades son clave”.

Respecto de las dudas que genera la alta cantidad de barberías, la contralora (s) apuntó a que posiblemente son usados como fachada para ocultar ingresos ilícitos, tal como lo realizaba la banda de origen dominicano Los Trinitarios.

Cabe recordar que el propio fiscal que los investiga, Marcos Pastén, comento respecto de Los Trinitarios que se “desplegaban también en otros puntos de la capital, en otras comunas donde ocupaban empresas de fachada, barberías y otras empresas, para disimular sus acciones ilícitas para el lavado de activos y para el manejo dinero obtenido producto de sus delitos”.

Otro ejemplo fue la detención en febrero de tres personas que usaban barberías en el Barrio Franklin de Santiago para vender droga.

En definitiva, Dorothy Pérez cuestionó a los y las jefas comunales por entregar patentes a esos locales, pese a que se confirme que “cumplen con todos los requisitos”.

“Perfecto, pero ¿le vieron la declaración de capital propio? ¿Y si tenía un capital propio gigantesco, gente que no se sabe de dónde sacó ese capital, no será lavado de activos, no tendré que reportarlo, no tendré que coordinarme con (Servicio) Impuestos Internos?”, preguntó a las autoridades.