Según dijo el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, espera que "lo que está en el intercambio de las señales contra señales" no debilita la necesaria cooperación entre Estados para combatir el crimen organizado.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió al llamado a consulta al embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri, tras los dichos del canciller de Venezuela, Yvan Gil.

Recordemos que esta última autoridad venezolana aseguró que el Tren de Aragua “es una ficción creada por la mediática internacional” y “se trata de crear una marca”.

Posteriormente, el presidente Gabriel Boric dijo que las declaraciones de Gil “son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias”.

Partido Comunista y llamado a consulta de embajador en Venezuela

Desde el PC, en voz de Lautaro Carmona, destacaron que el llamado a consulta del embajador chileno “es atribución absoluta y exclusiva del Presidente de la República”.

“Se ha de suponer que está vinculado a temas de interés para el Gobierno que seguramente el embajador puede ayudar a completar, como información, y es una señal política de preocupación”, dijo Carmona.

Agregando que “es una decisión del Gobierno, yo no tengo otra mirada (…) Espero digamos que eso, el día de mañana, se demuestre que fue una medida muy acertada respecto al tema A, B, C o D. No será ese mi debate”.

En cuanto a lo dicho por el canciller venezolano, el timonel comunista comentó esperar que “nada de lo que está en el intercambio de las señales contra señales, etc, debiliten lo que es la necesaria cooperación entre Estados para combatir el crimen organizado”.

“Me tiene sorprendido que alguien diga que es o no es el nombre Tren de Aragua, como que hubiera un registro en alguna parte del mundo, que llame a anotar el nombre de las mafias (…) es un ridículo. De verdad no tiene sentido hacer esa discusión”, complementó.

Lo anterior porque, a su juicio, “hace falta que todos los Estados se cooperen. Es imposible que un Estado solo de esta batalla, más todavía cuando este crimen organizado tiene carácter transnacional”.

“Yo creo que el Gobierno hace bien llamar para a que se esclarezca, se precise los alcance de una formulación que yo encuentro de verdad, no sólo no va al fondo, sino que puede tener el riesgo de desviar la atención de lo principal”, sostuvo.

Finalmente, Carmona concluyó que “lo principal es la coordinación, la cooperación entre los Estados, entre sus aparatos de inteligencia, de policías, etc”.