El presidente Gabriel Boric llamó en consulta al embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri, luego de los dichos del canciller venezolano, Yvan Gil, quien aseguró que el Tren de Aragua “es una ficción” creada por los medios.

Así lo aseguró el mandatario la mañana de este jueves, durante la ceremonia de primera piedra del nuevo edificio de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la PDI en Ñuñoa.

“Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, que desconocen la existencia del Tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias”, fustigó el presidente Boric.

“Lo tomamos como un insulto también a los Estados que han sido víctimas del Tren del Aragua”, añadió.

“Esta falta de reconocimiento de una realidad que es evidente y probada, no solo demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado el día de hoy”, continuó.

“Y es que el crimen organizado es una preocupación seria en todos los países de nuestra región, en todos los países de nuestra región, y tenemos que actuar unidos a los diferentes gobiernos para poder enfrentarlos, por eso la negación no sirve y no es tolerable”, criticó el mandatario.

En ese sentido, el jefe de Estado lamentó la falta de colaboración del Gobierno de Nicolás Maduro, especialmente en materia de traspaso de información de los inmigrantes con antecedentes criminales que han llegado a nuestro país.

“Nos preocupa además la falta de colaboración por parte del Gobierno venezolano en áreas clave relacionadas con la seguridad, como por ejemplo la expulsión de individuos responsables de cometer delitos en nuestro país”, apuntó.

“En Venezuela ha habido un éxodo de millones de ciudadanos producto de la crisis que se vive en ese país, la mayoría de gente honesta, que busca otros destinos, que busca un mejor pasar para sus familias, pero también algunos delincuentes que han causado mucho daño en diversos países de la región”, puntualizó el presidente Boric.

“Y Venezuela no está colaborando con los países del sur, porque si lo hace con Estados Unidos, sí acepta expulsiones desde Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación”, repasó.

Al respecto, el mandatario chileno confirmó su decisión de llamar en consultas al embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri, como una señal diplomática ante los cuestionados dichos del canciller Gil.

“He tomado la decisión, después de reflexionarlo y conversarlo con Cancillería, con el canciller Alberto van Klaveren, que en este momento se encuentra en una gira con la canciller subrogante Gloria de la Fuente, con nuestra ministra del Interior, Carolina Tohá, de llamar a consulta a nuestro embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri”, sentenció.

“Esta medida tiene como objeto poder recabar información detallada sobre la situación actual en el país y evaluar todas las medidas que sean necesarias para proteger los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos y de quienes habitan nuestra patria y además acordar en conjunto e instruir al embajador todas las acciones que sean necesarias, tanto el Gobierno venezolano como también eventualmente ante organismos internacionales”, advirtió.

“Nuestro Gobierno ha dado claramente cuenta de su compromiso irrestricto en garantizar una vida segura de todos quienes habitan nuestro territorio y por eso esta decisión, a nivel diplomático fuerte, la tomo pensando en ellos”, reflexionó.

“Sepan ciudadanos de nuestra patria que encontrarán siempre en mí como Presidente de la República y en nuestro gobierno, pero además de nuestras instituciones policiales como la PDI, Carabineros, la Directemar, un compromiso irrestricto con la defensa de nuestros ciudadanos”, concluyó.