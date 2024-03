Este lunes, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, comentó que se está “preparando con buena gente” en caso de asumir como candidata presidencial por parte de la oposición.

Recordemos que según la última encuesta Pulso Ciudadano, la autoridad de la UDI amplió su ventaja y sigue liderando las menciones espontáneas. La alcaldesa de Providencia aumentó 8,4 puntos en febrero y llegó al 26,2%.

En segundo lugar se ubicó José Antonio Kast, con 10,6%, registrando una caída de 2,7 puntos respecto al mes anterior. El podio lo cerró la expresidenta Michelle Bachelet, quien subió 2,7 puntos y alcanzó el 9,5%.

Matthei y candidatura presidencial

Fue en conversación con el matinal Tu Día de Canal 13 que Matthei comentó que “en política pueden pasar muchas cosas que pueden cambiar en cualquier minuto”.

“En este minuto estoy muy bien en las encuestas, pero falta un año y medio para las elecciones”, agregó.

A continuación, la jefa comunal de Providencia dijo “por un lado, estoy tratando de ser sumamente responsable y, sobre todo en materia de seguridad ciudadana”.

“Estoy preparando equipos buenos porque creo que aquí hay que tener a los mejores chilenos, y probablemente con asesoría extranjera, porque el problema es demasiado grande”, contó.

Aún así, advirtió que “no estoy diciendo que necesariamente voy a ser candidata ni que voy a llegar al final porque falta un año y medio, pero por un lado tengo que ser responsable porque veo que hay una posibilidad (…) me estoy preparando con buena gente en distintas áreas”.

“Es una serie de cosas que hay que ir armando y para cada uno de eso uno tiene que tener una persona que de verdad sepa mucho, y eso lo estoy empezando a armar”, complementó.

Agregando “¿qué es lo que va a pasar? Solo dios sabe, nadie sabe, pero yo soy una persona que trato de ser responsable, veo que hay una posibilidad y, por lo tanto, responsablemente me tengo que preparar lo mejor posible por si eso sucediese”.

“Si no llega, no llega no más, pero si me toca lo voy a asumir con una responsabilidad total”, concluyó Matthei.