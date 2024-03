En una actividad realizada este domingo en el contexto de la vuelta a clases, el titular de Educación se refirió a los dichos del presidente Boric contra las últimas críticas de la derecha hacia miembros del Partido Comunista en el Gobierno: "Lo he vivido. Cuando me nombraron ministro de Educación se generó una discusión en la que muchos actores del mundo político casi se imaginaban que íbamos a sobreideologizar a los niños, que íbamos a hacerlos leer a Marx y a Lenin", afirmó.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), abordó este domingo las palabras del presidente Gabriel Boric, quien ayer sábado lanzó duras críticas contra los sectores políticos que han atacado al Partido Comunista, lo que calificó como un “anticomunismo visceral”. En particular, a propósito de las tensiones entre la oposición y el Partido Comunista durante esta semana, a raíz del caso del exmilitar venezolano que fue secuestrado en la comuna de Independencia.

Aprovechando el lanzamiento oficial de la campaña “Volvamos a clases”, en el que se realizó un “Campanazo Inicial” en el Paseo Bulnes, frente a La Moneda, el titular de la cartera fue consultado por los dichos del mandatario.

En principio, se limitó a decir: “No voy a contradecir al Presidente, además tengo la fortuna, desde mi perspectiva por cierto, de ser militante de ese partido. Ahora, soy ministro de Estado y no me corresponde pronunciarme en esa calidad, solo como ministro de Estado”.

Sin embargo, entró en la materia de todas formas: “Lo he vivido. Cuando me nombraron ministro de Educación se generó una discusión en la que muchos actores del mundo político casi se imaginaban que íbamos a sobreideologizar a los niños, que íbamos a hacerlos leer a Marx y a Lenin. Lo dije en una entrevista por ahí en un medio de comunicación. Digo, por lo ridículo que resulta esa interpretación, pero si eso no es expresión de lo que me preguntas, yo no sé qué es lo que es”.

En ese contexto, subrayó que es un debate de otra época. “Espero que lo superemos porque es muy de Guerra Fría. Chile es un país democrático, el Partido Comunista ha contribuido al desarrollo de la democracia de nuestro país y me siento orgulloso, obviamente, de aquello. Pero sin duda, que aquí lo más importante es que nunca perdamos la capacidad de diálogo y la capacidad de cruzar la vereda todas las veces que sea necesario”.

En la actividad, además de Cataldo, estuvo presente la ministra de Ciencia, Aisen Etcheverry; el ministro del Deporte, Jaime Pizarro; acompañados también de trabajadores de la educación y estudiantes.

Las acusaciones de la derecha al PC

En el contexto del secuestro y muerte del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado viernes, surgieron acusaciones de la derecha que iban dirigidas, por ejemplo, a Juan Andrés Lagos (PC), quien se desempeña como asesor en la subsecretaría del Interior, apuntándolo como seguidor de Nicolás Maduro.

Tanto el presidente de la UDI, Javier Macaya, como el del partido Republicano, Arturo Squella, aseguraron que funcionarios de Gobierno, militantes del PC y simpatizantes de la administración de Nicolás Maduro, supuestamente tenían acceso a la carpeta de investigación.

Sobre esto último, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que era “inadmisible” que se presentaran dudas respecto a cómo se manejaba la carpeta investigativa.

A esto hay que sumar que durante la mañana del viernes, la bancada de diputados y senadores del Partido Republicano pidió que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien milita en el PC, no participara de las reuniones y vocerías por el caso del exmilitar venezolano.

Tras la solicitud de Republicanos, Vallejo dijo que “no necesitamos utilizaciones políticas de un caso que nos preocupa y nos ocupa en estos momentos”.