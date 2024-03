La ministra de la Secretaría General de Gobierno, pidió no quedarse "de brazos cruzados" hasta que el cansancio y el malestar de la gente aumente precisamente por la falta de acuerdos.

La ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la política de alcanzar acuerdos entre oficialismo y oposición, los que aseguró son necesarios para sacar adelante diferentes proyectos controversiales.

Y es que el Gobierno espera avanzar, durante la segunda parte de su período, en las principales reformas que ha impulsado, como la reforma económica, conocida ahora como pacto fiscal, o la reforma a las pensiones.

Esta última, y su carácter solidario, fue defendida más temprano por el Presidente Gabriel Boric, quien recordó que la reforma “tiene como sentido justamente ayudar a quienes más lo necesitan y que han sido postergadas por nuestra sociedad, que son las mujeres trabajadoras”.

En tanto que la ministra Camila Vallejo comentó que “otra de las prioridades de nuestro Gobierno para este año es poder, no sólo concretar lo que tiene que ver con la agenda productiva, económica y de seguridad que queda pendiente, sino que también poder concretar la reforma previsional y el pacto fiscal”.

Vallejo agregó que, a diferencia de temas que tienen que ver más con gestión, “esto requiere a la oposición” y la voluntad de acuerdo de sus partidos.

“Sabemos que hay una diversidad de actores de la oposición, pero el llamado es en general a todos ellos en su diversidad. Necesitamos de una oposición que tenga voluntad de acuerdo y los acuerdos son para avanzar en solucionar los problemas de la gente. No son simplemente para estrechar las manos o estar frente a una fotografía sonriendo”, dijo la vocera de Palacio.

En esa misma línea, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, pidió no quedarse “de brazos cruzados” hasta que el cansancio y el malestar de la gente aumente precisamente por la falta de acuerdos.

“El malestar no sólo aumenta por un estado de conciencia, sino que también porque en el día a día la vida de las personas no mejora, porque hay una realidad material y concreta que no mejora”, aseguró la ministra de la Segegob.

Por último, hizo un guiño a su sector, al oficialismo, a quienes llamó a estar unidos.

“La oposición juega y jugará un rol fundamental, además del oficialismo, a quien necesitamos también unidos unidos, trabajando en pos de sacar adelante este año esas reformas pendientes”, finalizó la ministra.