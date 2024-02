Daniel Andrade, exrepresentante de la fundación Democracia Viva, llegó a Santiago para cumplir con el arresto domiciliario que se le impuso como medida cautelar, en medio de la investigación que lo mantiene imputado por delitos de fraude al Fisco.

Andrade, junto al exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras, están siendo investigados por su implicancia en el escándalo conocido como Caso Convenios, y luego de que se descubriera la entrega de dineros públicos a fundaciones recién creadas, con poca o nula experiencia en el área y dirigidos por cercanos a las autoridades de Gobierno. Como fue en el caso de Democracia Viva.

La llegada de Daniel Andrade hasta Santiago se dio luego de que la justicia le revocara la prisión preventiva y le impusiera medidas cautelares menos gravosa, como el arresto domiciliario, que cumplirá en casa de su madre en La Florida.

Es así que, pasado el mediodía de este jueves, aterrizó en el Aeropuerto de Santiago el avión que transportaba a Andrade, quien abandonó la cárcel de Antofagasta la tarde del miércoles, mientras la fiscalía continúa la investigación en su contra por fraude al fisco.

Al llegar a la región Metropolitana, Daniel Andrade se refirió brevemente a su situación, apuntando a su inocencia.

“Se ha demostrado que no he robado nada, no he tocado ningún peso de esos 826 millones, y espero que la verdad nos haga libres”, expresó el exrepresentante de Democracia Viva.

Mientras Andrade cumplirá la prisión preventiva en La Florida, Carlos Contreras realizará lo propio en Antofagasta.

Este último también habló tras salir de la cárcel, y aseguró que “en la medida que esto vaya avanzando (la investigación) van a ir apareciendo nombres”.

A la vez, dijo estar “contento y conforme con que las instituciones funcionen, como tanto se ha dicho que debiera ocurrir, que las presiones que hemos planteado que existen tanto comunicacionales como políticas no hayan permeado a todos los poderes del Estado”.

Aún así, Contreras sostuvo que todavía “queda mucho camino por delante para que se esclarezcan los hechos, pero este es un momento muy significativo”.

En cuanto a los convenios por los cuales está siendo investigado por posible delito de fraude al fisco, la exautoridad comentó que “eran de público conocimiento dentro del Ministerio de Vivienda”.