Recientemente la Corte Suprema se refirió al proyecto presentado por Renovación Nacional (RN) que pretende evitar que extranjeros tengan como atenuante la “irreprochable conducta anterior” a la hora de cometer un delito.

En el oficio de 7 páginas, el máximo tribunal cuestionó la iniciativa destacando que podría resultar discriminatoria y que nacionalidad de una persona debiese ser un factor irrelevante.

Cabe mencionar que la respuesta de la Suprema llega tras la solicitud de pronunciamiento emitida desde la misma Sala del Senado, ya que el proyecto involucra a la justicia.

Lo propuesto por RN y el oficio en respuesta de la Corte Suprema

“En el caso de personas de nacionalidad extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, el tribunal no podrá reconocer la atenuante de irreprochable conducta anterior si no hubiere comprobado que la persona no ha sido condenada por algún delito en su país de origen”, dice lo propuesto por RN.

Agregando que “para estos efectos, el tribunal deberá solicitar a la autoridad competente el registro de condenas anteriores del país de origen de la persona imputada”.

Ante eso, el máximo tribunal sostiene que “(…) la nacionalidad debiese ser un factor irrelevante. Lo que importa más bien, sería el hecho de que la persona haya permanecido por algún espacio de tiempo en otro país que guarde registro de estas circunstancias y al que pudiera accederse por alguna vía”.

Agregando que “podría resultar también conflictivo” porque “podría implicar importantes problemas prácticos abriendo interrogantes” respecto a si tendría que averiguarse previamente todos los países en que ha residido cada persona.

Finalmente se concluye que “al vincular la aplicabilidad de una circunstancia atenuante tan significativa en nuestro sistema a los trámites administrativos de otros estados, la propuesta abre la puerta a riesgos operativos considerables”.

“Si el proyecto necesita correcciones, las haremos…”

La senadora María José Gatica (RN), una de las autoras del proyecto, respondió y dijo que “cuando en Chile se aplica la irreprochable conducta anterior, es porque los antecedentes están a la vista”.

“Este beneficio no debería otorgarse a personas de las cuales el sistema chileno no tenga información. Si el proyecto necesita correcciones, las haremos”, agregó.

Finalmente concluyó que “hoy la justicia necesita mejores herramientas para enfrentar el descontrol que existe en materia de seguridad”.

Revisa el oficio de la Corte Suprema: