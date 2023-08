En febrero de 2020, el entonces gobierno de Sebastián Piñera decretó alerta sanitaria por la aparición del coronavirus en el país y desde aquel entonces la medida está vigente. Sin embargo, la medida llegaría a su fin el próximo jueves 31 de agosto.

En el Ejecutivo no planean extenderla, debido a las condiciones sanitarias actuales.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, confirmó que el uso de la mascarilla dejará de ser obligatorio en recintos asistenciales y en las salas de clases, únicos lugares donde mantiene esa condición.

“Respecto a la mascarilla, no hay ninguna prórroga planteada. Si bien es probable que veamos fluctuaciones en el número de casos y en la detección de virus, la verdad es que no impactan en este momento (…) “, manifestó la secretaria de Estado.

Desde la Cámara de Diputadas y Diputados respaldaron lo mencionado por la jefa del Minsal, afirmando que no es una iniciativa que se justifique. Así lo expuso la presidenta de la comisión de Salud de la corporación, la oficialista Ana María Gazmuri.

“Ya no me parece una medida que se justifique en las actuales circunstancias. No estoy de acuerdo con prolongar el uso de mascarilla en los establecimientos escolares (…)”, comentó la legisladora.

Autoridades del Minsal señalaron que se ha registrado una disminución en la circulación de virus respiratorios, pero que el llamado es a no relajarse y mantener algunas medidas preventivas.