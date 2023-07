El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió a la cuestionada frase del presidente Gabriel Boric, quien dijo que “una parte de mí” quiere derrocar al capitalismo.

“Creo firmemente que el capitalismo no es la mejor manera de resolver nuestros problemas en la sociedad”, opinó el mandatario.

En conversación con Radio Universo, el canciller manifestó que esta “es una polémica bastante artificial, es una polémica política y también académica, los académicos muchas veces opinan sobre esto, pero esto no afecta en nada todo el ambiente regulatorio de la inversión extranjera en Chile”.

Capitalismo

En esta línea, Van Klaveren dijo que “esa frase solamente llamó la atención en Chile, eso se lo puedo asegurar, no tuvo ninguna trascendencia del punto de vista internacional, porque además es una frase que hay que ver en su contexto, el Presidente dijo ‘una parte de mí’ (…) Y en segundo lugar, también dijo que él reconocía que no tenía la fórmula para superar el capitalismo, por lo cual no dijo nada nuevo, nada que no hayan dicho muchas otras personas, académicos, Presidentes, primeros ministros de muchos países”.

“Es raro defender abiertamente el capitalismo, mucha gente matiza sus opiniones sobre el capitalismo, obviamente es el sistema económico que rige, pero además hay muchas modalidades de capitalismo”, añadió el secretario de Estado.

El canciller precisó además que esto “no afecta en nada el trabajo que él ha hecho para promover las inversiones, él ha promovido las inversiones en Chile, lo ha hecho en los foros empresariales más relevantes, de España y Francia, en contactos que ha tenido (…) sobre eso no hay ninguna duda. Esa polémica es solamente interna y tiene que ver con el juego político interno”.