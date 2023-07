"No te resistas físicamente a ningún intento de robo. Los delincuentes rara vez trabajan solos, y las cosas no valen la pena por la posibilidad de daño físico o muerte", advierte el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) recomendó “ejercer mayor precaución” a sus ciudadanos que deseen visitar a Chile, debido a la “delincuencia callejera” y los “disturbios”.

Se trata de una serie de recomendaciones que entrega el organismo gubernamental, y que tiene a Chile en el mismo nivel de Perú y Brasil, pero debajo de Argentina, que aparece en el nivel 1.

“Tenga mayor precaución en Chile debido a la delincuencia y los disturbios civiles”, indica la alerta publicada este lunes en el sitio web del Departamento de Estado de EEUU.

En esa línea, agrega que “la delincuencia callejera, los robos de vehículos, las estafas telefónicas, los fraudes con tarjetas de crédito y los allanamientos de morada son comunes, especialmente en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta, Calama e Iquique”.

“Mucha precaución al recorrer Cerro Santa Lucía, Cerro San Cristóbal, Mercado Central, Plaza de Armas, Bellavista, Yungay, Barrio Lastarria, Persa Bío Bío, Barrio Meiggs, Patronato, Centro Cultural Estación Mapocho y Los Dominicos en Santiago, u otros sitios turísticos populares, ya que los carteristas y atracos ocurren con frecuencia”, acusan.

“Se han robado bolsos y bolsos pequeños de los vestíbulos de hoteles, lugares turísticos concurridos, el Metro de Santiago, taxis y respaldos de sillas y pisos en bares, restaurantes y cafés. Los teléfonos celulares a menudo son robados de las mesas de los restaurantes. Los delincuentes han drogado y robado a ciudadanos estadounidenses, dejándolos sin memoria de los hechos”, resaltan.

En esa línea, recuerdan el asesinato de un ciudadano estadounidense ocurrido en el barrio de Yungay en enero pasado.

“Los robos de autos y vehículos son un problema grave en Santiago, Valparaíso y el norte de Chile (desde Iquique hasta Arica). Los ladrones han pinchado los neumáticos de los coches de arriendo para distraer a los extranjeros y robarles sus pertenencias”, apuntan.

Asimismo, recomienda no dejar desatendido el equipaje, incluso si lo dejan dentro de un vehículo cerrado con llave.

“Mantenga todos los objetos de valor con usted cuando tome autobuses, especialmente hacia o desde Calama y San Pedro de Atacama. Los robos son comunes y, a menudo, los cometen personas que se hacen pasar por empleados del autobús”, señalan.

“Nunca permita que su tarjeta de crédito sea cargada fuera de su vista. No acepte ayuda si su ropa se salpica con una sustancia húmeda y pegajosa; siga moviéndose y no suelte sus maletas. No acepte bebidas de extraños.

No deje el equipaje desatendido, incluso en vehículos cerrados”, adicionan.

“No te resistas físicamente a ningún intento de robo. Los delincuentes rara vez trabajan solos, y las cosas no valen la pena por la posibilidad de daño físico o muerte”, solicitan.

“No muestre signos de riqueza, como relojes o joyas caros. Tenga cuidado al caminar o conducir de noche, especialmente si está solo”, explica.

“Lleve siempre consigo una copia de su pasaporte y visa de EEUU (si corresponde). Guarde los documentos originales en un lugar seguro”, dicen.

“Evite exhibirse. Siga las instrucciones de las autoridades locales, incluidas las restricciones de movimiento, y obedezca todos los toques de queda”, indica.

EEUU advierte por manifestaciones a “gran escala” y conflicto en La Araucanía

“Periódicamente, se producen manifestaciones a gran escala en Santiago y otras ciudades de Chile. Las manifestaciones pueden tener lugar con poco o ningún aviso y, a menudo, provocan interrupciones en el transporte, incluidos los servicios de autobús público y Metro de Santiago”, resalta la alerta.

“Las manifestaciones ocurren con frecuencia, especialmente el 29 de marzo, el 1 y 21 de mayo, el 11 de septiembre y el 18 de octubre”, sostiene la alerta. “Aunque la mayoría son pacíficas, pueden volverse violentas”, dice.

“Las huelgas también son comunes y pueden causar importantes retrasos en los viajes, especialmente si viaja a áreas remotas, como Isla de Pascua, Punta Arenas o Chiloé”, puntualiza.

Incluso, advierte que “grupos anarquistas han colocado artefactos explosivos e incendiarios en espacios públicos de Santiago, como cajeros automáticos, estaciones de metro e instalaciones gubernamentales”.

“Permanezca alerta y evite paquetes sospechosos o desatendidos”, recomienda.

Incluso, alerta por el conflicto de La Araucanía. “Algunas personas o grupos que alegan afiliación con la comunidad indígena mapuche, han buscado reparación por agravios quemando iglesias, casas y pastizales, y atacando camiones, autobuses y maquinaria agrícola/madera, causando destrucción de propiedades, lesiones y muertes”.

“Si bien estos grupos se han dirigido principalmente a corporaciones forestales y terratenientes, debe tener cuidado en la región de La Araucanía”, se indica.