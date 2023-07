Luego del rechazo de la acusación constitucional contra el ministro Ávila, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, aseguró que no hay quiebre en Chile Vamos. Mientras que la senadora de RN y candidata a la presidencia del partido, Paulina Núñez, señaló que"no tiene sentido seguir en la misma coalición con Evópoli".

La Directiva de Renovación Nacional espera reunirse con las presidencias de Evópoli y la UDI el lunes, para discutir el futuro de la coalición tras el rechazo de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, con votos de Evópoli.

La senadora Paulina Núñez (RN), que ya anunció su candidatura a la presidencia del partido -que se elegirá en agosto- dijo que ya no pueden seguir siendo aliados con Evópoli.

“No tiene sentido estar en la misma coalición con Evópoli, cuando parte del Gobierno no quiere que el ministro Ávila siga y está frente a una acusación, los votos no pueden faltar”, manifestó la parlamentaria.

Así también dijo que “hay que repensar con quién seguimos nuestra hoja de ruta, vital poder sentarnos a conversar. Primero, redefinir al partido y luego saber con quién vamos a continuar”.

Mientras que la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, eligió el tono contrario y aseguró que no hay quiebre en Chile Vamos.

“Los principios por los cuales se creó Chile Vamos se mantienen plenamente vigentes. Estos incidentes, si bien generan ruido en el momento, no alteran la relación de largo plazo. No es una ruptura, quisiera decir eso, que no hay un quiebre dentro de Chile Vamos, manifestó Hutt.

El próximo lunes 24 de julio, la Sala de la Cámara eligirá nueva presidencia y además de la disputa entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, el camino que tome el Partido de la Gente y hasta el Centro Democrático Unido, puede ser factor en la votación que vendrá.

Recordemos que ayer, los senadores Manuel José Ossandón y Paulina Núñez (RN) plantearon que no tiene sentido seguir en la misma coalición que Evópoli.