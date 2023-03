En conversación con Radio Bío Bío, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, hizo un llamado de atención al presidente Gabriel Boric para que respete la "institución presidencial" y no critique las acciones de los alcaldes por redes sociales. Según la jefa comunal, el mandatario y sus ministros y ministras se deben enfocar en buscar soluciones para combatir la delincuencia.

En conversación con Radio Bío Bío en Concepción, Matthei se refirió a distintos temas que preocupan a la ciudadanía como el combate a la delincuencia y la seguridad.

La jefa comunal abordó también sus declaraciones que causaron críticas por parte del presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

“No es que los carabineros hayan salido a dejar ciegos a la gente, era lo que podían hacer con lo que tenían, entonces eso ocasionó muchos problemas. Eso es lo que dije y lo sostengo”, manifestó la exministra del Trabajo.

La alcaldesa también recordó cuando el presidente Boric se puso una polera con un “senador asesinado, Jaime Guzmán. Entonces es muy cómodo hablar de los derechos humanos y olvidarse de toda la otra gente que ha sufrido y que ha fallecido”.

“Yo lo invitaría a hablar de la violencia en contra las personas, porque la violencia contra las personas es siempre intolerable, venga de quien venga. Obviamente que es más grave cuando son agentes del Estado “, manifestó Matthei.

A esto agregó que “alentar la violencia como lo ha hecho él, como lo han hecho varias personas que hoy son ministros, es absolutamente inaceptable”.

Matthei e institución presidencial

Al ser consultada por los dichos de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien llamó a la alcaldesa a “la mesura y respetar la institución presidencial, la jefa comunal dijo que “el primero que tiene que respetar la institución presidencial es quien la ejerce. A mí me parece que un presidente tuiteando sobre los comentarios o las acciones de distintos alcaldes, no me parece”.

“Yo creo que es él el que se ha salido de su rol. Me parece que lo que él y la ministra debieran estar haciendo, porque todos ellos salieron en masa a criticar al alcalde (Rodolfo) Carter, y cuando en realidad la población está esperando -de parte del presidente y todos sus ministros- es que en realidad estén mirando qué tipo de acciones pueden dar resultado en contra de la delincuencia”, manifestó la autoridad.

Finalmente, Matthei pidió que “así como nos estamos poniendo de acuerdo en materia constitucional, nos podamos poner también de acuerdo en (…) narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia, el terrorismo. Los ministros tienen bastante más responsabilidades que andar comentando tuits”.

En tanto, al ser consultada sobre si en el mediano plazo ella podría ser una alternativa como candidata presidencial, la alcaldesa dijo que eso “se verá en dos años más. Falta mucho tiempo, no es tema para mí hoy día. En estos momentos me importa sacar una buena Constitución para Chile”.

