La viuda del cabo primero Alex Salazar, Marly Victoriano Ñancucheo, llamó al Gobierno y, en particular al Presidente Gabriel Boric a “ponerse los pantalones” en temas de seguridad.

“Que se ponga los pantalones y haga la pega como tiene que hacerla. Él no está de presidente para ser la marioneta del resto”, declaró.

“Hoy en día el Gobierno se ha encargado de darle más garantías a los delincuentes que a los carabineros”, agregó.

Además, Marly Victoriano señaló estar a la espera de que al imputado se le aplique la pena máxima. “Es lo mínimo que pido”, mencionó. En caso contrario, “vamos a seguir apelando”, sentenció.

Estas fueron las declaraciones que entregó la viuda del funcionario de Carabineros.

“No lo recibiría”

La viuda del funcionario policial acusó al Presidente Gabriel Boric de no “dar la cara”. Es más, acusó al mandatario de ni siquiera haberla llamado telefónicamente.

“El Presidente me ha mandado muchos mensajes pero no ha sido capaz de llamarme él o venir y dar la cara. Yo no soy persona de estar enviando mensajes. A mí me gusta decir las cosas de frente y supongo que el Presidente tiene los pantalones de venir y decirme lo que piensa acá”.

A pesar de que al mediodía la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmara que asistirían personas del Gobierno al funeral de Alex Salazar, su viuda, Marly Victoriano, dijo que si el Presidente fuera, “no lo recibiría”.

El ciudadano venezolano quedó en prisión preventiva, siendo imputado por cuatro delitos: homicidio simple de carabinero en servicio, doble maltrato de obra a carabineros y conducción en estado de ebriedad. Por el primero de ellos arriesga una pena que va del presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.

En caso de ser declarado culpable y condenado, dada la naturaleza del delito, no tendría derecho a recibir penas sustitutivas ni tampoco podría cumplirla en su país, al tratarse de una pena de crimen.