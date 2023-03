Con un 35% de aprobación promedio, el presidente Gabriel Boric cerró su primer año de gobierno, según la última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem. La misma lo ubica con el peor porcentaje de inicio, en relación con sus pares mandatarios, desde 1990.

De acuerdo a la encuesta, Boric obtuvo 12 puntos menos de aprobación que Sebastián Piñera y 10 puntos menos que Michelle Bachelet, en el primer año de sus respectivos segundos mandatos.

El primer año de gobierno fue calificado con una nota 3,6 por parte de los encuestados. A modo de comparación, el sondeo señala que en marzo de 2019, el primer año de Sebastián Piñera recibió un 4,4 en promedio.

50% cree que Chile retrocedió

Dentro de los puntos que destaca la encuesta está que el 50% de los consultados cree que Chile retrocedió respecto a 2022, 23% que avanzó y 26% piensa que el país sigue igual.

El 70% piensa que Boric no ha cumplido con las expectativas que se tenían de él. Respecto a la confianza que tienen o no en el Presidente, en promedio, 57% dijo no tener confianza y 41%, sí.

Con un 56%, la encuesta señala que la principal razón de desaprobación es la falta de experiencia para gobernar. Le sigue la delincuencia (53%).

Respecto al gabinete. El 43% de los consultados dice conocerlos y el 54% aprueba su gestión. En el gobierno anterior de Piñera, la aprobación del gabinete era de 56% y en el último de Bachelet, de 60%.

Actualidad

De acuerdo a Cadem, el 77% de sus encuestados supo del rechazo a la reforma tributaria. De ellos, el 49% desaprobó lo ocurrido, mientras que el 44% se mostró a favor de la decisión.

Otro punto a considerar fue el nuevo proceso constituyente, donde las expectativas cayeron. Con 16 puntos menos respecto a la encuesta anterior, el 20% cree que mejorará la confianza en las instituciones. En tanto, el 20% (-22 puntos) piensa que mejorará la calidad de vida y el 16% (-28 puntos) que permitirá resolver la crisis del sistema político.