La tarde de este miércoles, el presidente de la República, Gabriel Boric, manifestó su repudio sobre las amenazas vertidas contra personal de Bomberos por parte de una comunidad mapuche en la comuna de Ercilla, en la región de La Araucanía.

En concreto, el mandatario aseguró estar en conocimiento de la situación, criticándolo como un acto que se ganó el repudio de todo Chile.

Recordemos que el primer comandante de Bomberos de Vicuña, Diógenes Rojas, dio a conocer las amenazas sufridas por parte de un grupo comunero mapuche, quienes los obligaron “a hacer la carga de agua a vehículos particulares”.

Boric por amenazas de comunidad mapuche a Bomberos: “Se han ganado el repudio y rechazo de todo Chile”

“Leí la denuncia y me parece que quienes quieran que sea que hayan realizado un acto de esas características, de atacar a Bomberos en medio del combate a una emergencia, se han ganado el repudio y rechazo de todo Chile“, aseveró el presidente Boric.

“No me cabe ninguna duda de que les va a costar mirar a los ojos después, porque amenazar a Bomberos combatiendo una emergencia es, no sé, no me imagino algo más bajo en este momento“, sostuvo.

En esa línea, agregó que la situación, directamente, “lo está viendo el delegado José Montalva, pero en esto no pueden haber territorios en donde -como denunciaban los bomberos- haya dificultades para hacer imperar el Derecho y la Ley“.

Finalmente, el mandatario concluyó aclarando que “nuestro objetivo está en apagar los incendios, ahí tienen que estar concentradas todas nuestras fuerzas y esfuerzos y los otros problemas los vamos a enfrentar con mucha decisión también”.