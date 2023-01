Si bien Ángel Valencia descartó los reportes mencionados por el vicepresidente de El Salvador, respecto a la presencia de "Maras" en Chile, aclaró que no se tiene evidencia concreta sobre ello. "Quiero ser tajante: no tengo información sobre el particular que permita sostener que eso es efectivo, y no quisiera difundir especulaciones sobre aquello. Solo contribuye a aumentar el temor en la población", recalcó.

La jornada de este martes, el fiscal nacional Ángel Valencia descartó la presencia de células de la banda criminal salvadoreña “Maras” en el país, tras las declaraciones emitidas por el Vicepresidente de El Salvador.

En concreto, el jefe de la Fiscalía Nacional aseguró que no existe evidencia de que dicho grupo delictual esté presente en Chile. Asimismo, que resulta imprudente afirmar y difundir estos rumores en la población.

En ese contexto, sostuvo que se encuentran trabajando en la seguridad de todos los fiscales a cargo de la investigación del crimen organizado en el país, así como también de jueces y otras autoridades.

Valencia por rumores de Maras en Chile: “Temor sin justificación razonable”

Entre los puntos abordados por Ángel Valencia, manifestó su preocupación por la seguridad de los funcionarios del Ministerio Público, donde subrayó que se desplegarán equipos especializados para investigar las amenazas que han sufrido los persecutores.

Sobre las afirmaciones por parte del Vicepresidente de El Salvador, el jefe del Ministerio Público indicó que no se tiene la certeza de la presencia de “Maras” en el país, por lo que no es posible confirmarlo. “Cuando tengamos antecedentes sobre este particular y sea conveniente y necesario compartirlo con la comunidad, así lo vamos a hacer”, recalcó.

En esa línea, agregó que se apega estrictamente a lo que le señalan los fiscales a cargo de la investigación del crimen organizado en el país. Además, señaló que es imprudente levantar rumores que puedan preocupar a la población.

“Quiero reiterar que yo me apego a lo que han planteado los fiscales a cargo del crimen organizado”, dijo. Es decir, enfocados principalmente en las regiones donde estos delitos tienen mayor presencia. Esto comprende en el norte a Arica, Tarapacá, mientras que en la zona centro a la región Metropolitana.

“Nos parece inconveniente difundir entre la comunidad mayor información sobre rumores respecto de la presencia en Chile de organizaciones peligrosas sin que ello tenga sustento genuino. Porque ello, más que contribuir a las investigaciones de ese tipo, difunde temor sin que ello tenga una justificación razonable”, aseveró Valencia.

“Quiero ser tajante: no tengo información sobre el particular que permita sostener que eso es efectivo, y no quisiera difundir especulaciones sobre aquello. Solo contribuye a aumentar el temor en la población”, destacó.

Finalmente, Valencia comunicó que diferentes equipos se encuentran trabajando para corroborar los hechos, lo que será informado cuando corresponda.