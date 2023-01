Este martes se firmará, eventualmente, el denominado “compromiso transversal por la seguridad“. Así lo confirmó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. En esa misma línea, la secretaria de Estado reiteró el llamado a la oposición a reintegrarse a la mesa de trabajo.

“Nuestro compromiso como Gobierno con la seguridad es ineludible. Esto no es de izquierda ni de derecha, es un compromiso político”, señaló la titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

“Mañana avanzaremos con quienes quieran estar y esperamos que los demás puedan ir sumándose en el camino. Mañana esperamos sellar el compromiso transversal por la seguridad. Esperemos que estén las firmas de la oposición para adquirir un compromiso integral e interinstitucional contra la delincuencia. Creemos que este es el camino para el país”, añadió.

Cabe mencionar que Chile Vamos se bajó de las negociaciones con el Ejecutivo a fines de 2022, cuando se dieron a conocer los indultos que otorgó el presidente Boric a 12 presos del estallido social, además del exfrentista Jorge Mateluna.

Pese a la ausencia de la oposición, el Gobierno continuó el diálogo con otros sectores y asociaciones para elaborar un acuerdo en medio de insistentes llamados para que el conglomerado de derecha retorne a la mesa de trabajo.

Sin embargo, esta tarde los partidos de Chile Vamos (RN, la UDI y Evópoli) le dieron un portazo a La Moneda.

“Soluciones no van a llegar a través de una mesa”

El jefe de bancada de diputados RN, Andrés Longton, afirmó que “las soluciones no van a llegar a través de una mesa, llegan a través de un diálogo democrático y de la aprobación de proyectos de ley acá en el Congreso”. Para el legislador, la mesa “es un engaño, porque es una manera de blanquear la relación que tiene el Socialismo Democrático con Apruebo Dignidad”.

“El Gobierno tiene un déficit de proyectos presentados acá, principalmente porque se preocuparon del plebiscito en el primer semestre, y en el segundo semestre no tenían convicción respecto a la prioridad que es la seguridad”, agregó el legislador.

“Mientras el país sigue esperando, la Ministra sigue tratando de poder alinear a su coalición. Nosotros no vamos a ser cómplices de esa inamovilidad y esa incapacidad para poder darle soluciones concretas a la ciudadanía, donde el principal responsable es el Gobierno y no la oposición”, enfatizó.

Acusan sequía legislativa del Gobierno en materia de seguridad

En tanto, el subjefe de la bancada de diputados de Evopoli, Jorge Guzmán, también cuestionó la instancia liderada por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Desde Evopoli no seremos parte y no nos vamos a hacer parte de la ineficacia de la ministra Tohá en materia de seguridad. Claramente, el Gobierno ha estado en deuda. Han pasado casi 11 meses ya y no han presentado proyectos relevantes para enfrentar decididamente la delincuencia, la violencia y el terrorismo en nuestro país”, señaló.

“Nosotros desde la oposición hemos estado siempre dispuestos a construir, a legislar y a avanzar, pero ¿qué pasa con el Gobierno? No toma decisiones y es por eso que buscan a través de esta mesa ocultar su ineficacia, su incapacidad en materia de seguridad”, agregó.

Mientras que desde la UDI, el diputado Henry Leal, aseguró que “el Gobierno ha utilizado sistemáticamente el tema de la mesa de seguridad para justificar su incompetencia, su inmovilidad en materia de seguridad, su sequía legislativa”.

“En 11 meses no ha ingresado ningún proyecto de ley con urgencia a la Comisión de Seguridad de la Cámara. No estoy disponible para eso”, enfatizó el parlamentario.

Finalmente, emplazó al Gobierno a preparar para marzo una batería de proyectos en materia de seguridad y que “les ponga suma urgencia, y ahí vamos a estar”, cerró.