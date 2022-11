Un fracaso vivió esta jornada el Gobierno en el Congreso Nacional, luego del rechazo en el Senado del nombre de José Morales para liderar el Ministerio Público. El persecutor no alcanzó los 2/3 de los votos necesarios en Sala para ser ratificado como Fiscal Nacional.

Morales debía obtener 33 votos, sin embargo, el fiscal Centro Norte alcanzó 31 votos a favor y 6 en contra. Además, hubo 8 abstenciones.

Tras el resultado de la votación, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, indicó que la manera en que actuó el Ejecutivo está ceñida a la misión que le tocará desempeñar a la persona que encabezará el Ministerio Público.

“Cuando el Presidente tomó la decisión de qué persona nominar, lo hizo habiendo escuchado las opiniones de los distintos senadores y senadoras de las diferentes bancadas; pero teniendo como único norte cuál es la persona más apropiada para encabezar la institución a cargo de la persecución penal”, dijo la secretaria de Estado.

“Campañas sucias no son la forma”

En esa línea, enfatizó que pese a haber sido rechazada la propuesta del Gobierno, cuando la Corte Suprema elabore una nueva quina y deban definir un nombre para proponerle al Senado, “el criterio va a seguir siendo buscar a la persona más apropiada para encabezar la persecución penal en nuestro país“.

“Para el Ejecutivo no hay en juego ninguna otra cosa, a la hora de definir la Fiscalía, que la persona más apropiada para poder perseguir los delitos. En ese sentido, las campañas sucias que se puedan establecer, los distintos intereses para que la opinión pública vea las cosas de una manera u otra, esa no va a ser la forma en que se tomen las decisiones, no son la forma e invitamos a que no sea la forma”, añadió Tohá.

Finalmente, la Ministra del Interior indicó que las decisiones las tomarán pensando en un buen funcionamiento del Ministerio Público y en “más afectividad en la persecución de los delitos”.