El ex candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, y el ex ministro y ex timonel del Partido Radical, Isidro Solis, viajarán este domingo a México para intentar sostener reuniones con autoridades de ese país por la situación que atraviesan los chilenos Rosa Gutiérrez y Nelson Toledo, una pareja de exiliados militantes del Partido Socialista. Uno de sus hijos, el exdiputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez, enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, indagatoria que se extendió al resto de la familia "a modo de amedrentamiento" según los ex secretarios de Estado que fueron asesores jurídicos del denunciado.