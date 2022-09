Un retraso sufrió la entrega de los resultados de los diputados que se sometieron a un test de drogas, la cual estaba programada para este lunes.

Incluso se conocerían los casos positivos, lo que fue puesto en duda, siendo la jornada del miércoles en la cual se entregaría la información en cuestión.

El panorama actual, se cruza -de alguna manera- con el recurso de protección presentado por cinco parlamentarias ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el que inicialmente no fue acogido, pero que luego la Corte Suprema desechó, obligando a la corte ya señalada a ir al fondo de la acción legal.

En ese sentido, parte de las parlamentarias que ingresaron el recurso, esperan que la orden de no innovar sea acogida ya sea en las próximas horas o a más tardar este miércoles, pensando en que esto significaría que no se podrían revelar los resultados positivos, porque hay un entendido jurídico de que la ley de privacidad del paciente se superpone al reglamento de la Corporación.

Una de las recurrentes, la diputada Marcela Riquelme, precisó que “si se revelan resultados antes que la orden de no innovar se acoja, va a ser imposible de revertir la publicidad que le ha dado al examen”.

Por su parte, la diputada de RN, Camila Flores, señaló que “es lamentable que se haya generado este atraso en la entrega de los resultados, porque genera incertidumbre y suspicacia que puede generarse por parte de la ciudadanía”.

A ello, añadió que “espero que no se deba a nada en particular, sino que tenga que ver más bien, quizás, con la cantidad de test tuvimos que realizarnos -que fueron 78 en total-, salvo cinco personas que no quisieron el test de drogas y recurrieron a la justicia”

Finalmente, se va a convocar un comité parlamentario para la tarde de este lunes, con el objetivo de discutir los alcances sobre si se podrán conocer o no los resultados de los test de drogas y si estos se harán públicos.