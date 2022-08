La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja comenzó el análisis de una iniciativa que pretende ampliar el control preventivo de identidad. Esto, para que Carabineros y la Policía de Investigaciones tenga nuevas herramientas en la identificación de personas migrantes irregulares o con permisos de residencia vencidos.

La evaluación de este nuevo proyecto se realizó junto a representantes de las policías y del Servicio de Migración y Extranjería.

La propuesta fue explicada por la diputada Joanna Pérez (DC), autora de la moción, quién argumentó que la norma busca colaborar en la detección de personas en situación migratoria irregular para ponerla a disposición del Servicio de Migraciones.

Así también dijo que se podría comenzar a gestionar la expulsión administrativa, que se rige por las vías que establece la normativa vigente.

Crisis migratoria

De la instancia también participó la general Patricia Vásquez, jefa de Zona de Frontera y Servicios de Carabineros. La uniformada señaló que, desde la institución, valoran la norma y la califican como una herramienta “muy importante”.

No obstante, señaló la importancia de reconducir el procedimiento a la autoridad administrativa y no establecer la detención temporal. Esto, porque la normativa actual establece que no debe haber una criminalización de la migración irregular.

Por su parte, Lautaro Arias, subdirector de la PDI, mantuvo la crítica a este punto. Señaló que cuando se establece la retención de una persona, se está judicializando el proceso, lo que no es acorde a la Ley de Migración.

Además, agregaron como antecedentes al debate que, en 2020, se denunciaron a la autoridad migratoria cerca de 30 mil extranjeros en diversas infracciones. La cifra aumentó a más de 60 mil en 2021 y, en lo que va de este año, ya se han denunciado 37 mil personas.

Servicio de Migraciones

En la sesión estuvo presente el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer. En su exposición reiteró la necesidad de modificar la detención temporal propuesta por el proyecto, por una norma que se ajuste a la legislación vigente.

Junto a esto, agregó que, como servicio, no tienen las facultades para retener a las personas. Solo pueden recibir denuncias, ingresarla a la base de datos y dar paso al inicio de un proceso de sanción, si es que corresponde.

Igualmente, destacó la importancia de establecer que, de realizarse los controles preventivos, se revisen también las bases de datos de Interpol, para verificar antecedentes penales.

Además, alertó la necesidad de determinar con claridad cuáles serán los documentos de identificación que se solicitarán para demostrar su situación regular.

Frente a estas observaciones, la diputada Pérez agradeció los aportes de las autoridades invitadas.

La comisión continuará analizando la propuesta en una próxima sesión. Sin embargo, el diputado Johannes Kaiser (Partido Republicano) volvió a reiterar la necesidad de sesionar en Colchane, en la región de Tarapacá.