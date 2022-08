El Senado puso en tabla -para este miércoles- el proyecto de indulto de las personas detenidas en el estallido social, esto a solo días del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Esto último, luego de que el comité legislativo de la Cámara Alta fijara la tabla para esta semana, sumado a un acuerdo entre el oficialismo y oposición.

Eso sí, la iniciativa en cuestión fue puesta en tabla para discusión y no para ser votada.

Al respecto, senador de la UDI, Iván Moreira, indicó que “nuevamente logramos poner en table el proyecto de indulto con la oposición permanente del oficialismo, que solo aceptó discutirlo”.

“Discutirlo porque no tienen los votos, que no se atreven a enfrentarlo, porque se esconden y no quieren votarlo. Esta es una muestra más que no se atreven a transparentar quiénes estar por defender la violencia y los violentista, y quiénes están por la seguridad pública”, agregó el parlamentario gremialista.

Además, para la jornada de este martes se puso en tabla la votación en particular del proyecto que tipifica como delito y aumenta las penas por la sustracción o robo de madera.