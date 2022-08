Marcela Parra, madre de Antonia, se mostró "decepcionada de la justicia" tras la sentencia que recibió Martín Padrenas. "No se hizo justicia. Todos los casos fueron creíbles y le dan vulgarmente un 2x1", señaló. Cabe recordar que uno de los 7 delitos por los cuales fue condenado corresponde a la violación de Antonia, quien finalmente se quitó la vida en 2019.

La madre de Antonia, Marcela Parra, se mostró decepcionada por la sentencia que recibió este viernes Martín Padrenas.

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a 20 años de cárcel al hombre por cinco delitos de abuso sexual y dos de violación. Uno de estos últimos casos corresponde al de Antonia, quien terminó quitándose la vida en 2019.

“No estoy tranquila, considero que los 20 años que le dieron no es justo. Mi hija no está, mi hija no va a volver”, señaló su madre.

En ese sentido, agregó que “él sí puede volver con su familia en algún minuto, pero mi hija no está. No es justo tampoco para las demás víctimas, 20 años no es nada para el daño que provocó para el resto de sus vidas”.

Cabe recordar que el Ministerio Público había solicitado 41 años de cárcel contra Pradenas por la totalidad de los delitos cometidos.

A raíz de ello, Marcela Parra declaró que está “decepcionada de la justicia”.

“Si se pidieron 41 años, debieron hacerse cumplido los 41 años. No es justo para una mamá que ha perdido a su hija”, afirmó.

Asimismo, aseguró que “no somos un pack, somos personas, y debieron haberlo condenado por cada una de las personas”.

“No se hizo justicia. Todos los casos fueron creíbles y le dan vulgarmente un 2×1. Entonces tú puedes violar y puedes matar a alguien, a dos personas, y te van a premiar con un 2×1”, indicó la madre de Antonia.

“Él está vivo, riéndose de las víctimas”

La abuela de Antonia aseguró que la resolución del tribunal le causa “otro dolor. Este es un dolor grande de la injusticia (…) aquí hay una oferta, una oferta de cárcel”.

“Le dan 20 años por todo el daño provocado no solo a sus víctimas, sino a las familias, a su madre, a su padre, a mí, que perdí una de mis más grandes joyas que tenía. La perdí y él está vivo, riéndose de los demás, riéndose de las víctimas”, añadió.

Manifestó su disconformidad con el tribunal por no acoger el requerimiento de la Fiscalía que pedía 41 años de presidio.