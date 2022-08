El senador Insulza desdramatizó el resultado del Plebiscito de Salida, asegurando que "la vida continúa". Asimismo, defendió el acuerdo del oficialismo para hacer cambios a la propuesta de Constitución, si es que gana el Apruebo. "Lo que nosotros hemos dicho que vamos a hacer es tratar de trabajar para cambiar aquellas cosas de la Constitución que no nos parecen. Y si gana el Rechazo, cobrar la palabra y hacer los cambios que se querían hacer", dijo.

El senador socialista, José Miguel Insulza, defendió el acuerdo que alcanzó el oficialismo para reformar la Constitución, en caso de que gane el Apruebo.

Así lo señaló en entrevista con CNN Chile, donde abordó los cambios que se pretenden, junto con criticar duramente a Guillermo Teiliier y a Giorgio Jackson, por sus polémicas declaraciones.

En primer término, el excanciller defendió el acuerdo del oficialismo, apuntando a que si bien una Constitución “nunca es la casa de todos”, la idea es que sea “la casa de más gente”.

“Que no sea la casa de un 52% en una u otra dirección”, apuntó el senador del Partido Socialista.

Insulza recordó a Rincón por Congreso Asimétrico

En ese sentido, apuntó a una de las principales modificaciones que genera un amplio debate, como es la eliminación del Senado.

Al respecto, recordó que fue la senadora DC, Ximena Rincón, quien en su calidad de presidenta de la Cámara Alta, propuso un Congreso Asimétrico.

“Cuando se hablaba de un congreso asimétrico, invento que no fue nuestro, no quiero pelar a nadie, pero la primera que habló de un bicameralismo asimétrico, fue precisamente la senadora Rincón en una comparecencia como presidenta del Senado ante la Convención Constitucional”, recordó.

“Ella planteó la propuesta”, aseguró, agregando que no le pareció una buena idea. “Yo mismo dije en ese momento, que no era una buena expresión, porque asimétrico significa tamaños distintos, y poderes distintos”.

Recordemos que precisamente la senadora DC propuso un bicameralismo asimétrico y al Senado como Cámara revisora, ante la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral de la Convención.

Por lo mismo, entre los cambios que se proponen al texto propuesto por la Convención, Insulza espera agregar más atribuciones al organismo que reemplazará al Senado. Esto, si es que gana el Apruebo.

Kast gobernaría con una nueva Constitución

Más en confianza, Insulza confesó ser partidario de un sistema mixto, un parlamentarismo atenuado en donde el Ejecutivo tuviera menos atribuciones.

“Un presidencialismo con una sola cámara no funciona, es un riesgo”, advirtió.

“Cuando discuto con amigos del frente amplio, que son los más unicameralistas de todos, más que los comunistas, ellos dicen que es mucho más ágil, más rápido yo les dijo “léete esta constitución y dime cómo gobernaría José Antonio Kast con ella”.

“Gobernaría con ella, no me cabe ninguna duda. Si sale alguna vez elegido democráticamente no va a querer cambiar una constitución que le entregue en la práctica todo el poder y si tiene mayoría en la cámara”, sentenció.

“Algunos dicen que hay países en los cuales hay un Senado que tiene mucha menos importancia, Inglaterra, la Cámara de los Lores, en Canadá, el Senado que más bien es revisor solamente”.

“Pero son países en que el Gobierno funciona adentro del Parlamento, o sea, el primer ministro tiene oficina en el Parlamento. El Parlamento lo cambia, lo saca, lo pone y hace lo que le parece cuando lo considera. Son Gobiernos Parlamentarios”, opinó.

“El Gobierno Parlamentario, con Bicameralismo Asimétrico, puede haber, incluso, con Unicameralismo. Pero Gobiernos Presidenciales con una sola Cámara, la verdad que eso no ha funcionado en ninguna parte, de hecho en Perú están haciendo todos los esfuerzos por reponer el Senado”, añadió.

Insulza y dichos de Teillier: “Seamos serios”

Por otro lado, consultado por los dichos del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, por poner en duda la posibilidad de cumplir el acuerdo del oficialismo, Insulza se mostró particularmente crítico.

“Lo que más ha perjudicado al Apruebo son las ambigüedades”, dijo. “Si va a firmar ese papel, es porque lo vamos a cumplir, pues, seamos serios”, agregó.

Así también, respecto a la polémica declaración del ministro Giorgio Jackson sobre la escala moral y de valores de la actual coalición, Insulza reconoció su molestia con el secretario de Estado.

“Yo me enojé, tuve la oportunidad de decírselo al ministro, y ahora estamos en un mejor nivel de entendimiento”, reveló.

No obstante, pese a la conversación que tuvieron, Insulza señaló que aún no da por superado completamente el episodio, aunque sí para los efectos del trabajo del Gobierno.

Si gana el Rechazo, la vida continúa

Por último, y sobre qué pasaría si ganara el Rechazo, el exsecretario general de la OEA mostró su mesura al respecto.

“En el mundo político, salvo un golpe de Estado, la vida continúa. No creo que uno pueda decir, esto es el acabose, es el desastre, el país se derrumba. En ninguno de los dos casos, no estoy disponible para darle un tono dramático al resultado del Plebiscito”, opinó.

“Se está dramatizando de más y la vida continúa, y los extremos que creen que con un resultado, se destruye el mundo y que con otro resultado, florece la luz, creo que están bastante equivocadas”, apuntó.

“Lo que nosotros hemos dicho que vamos a hacer es tratar de trabajar para cambiar aquellas cosas de la Constitución que no nos parecen. Y si gana el Rechazo, cobrar la palabra y hacer los cambios que se querían hacer”, señaló.